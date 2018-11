Sabato dalle 17, nella Sala Letizia dell ‘Hotel San Francesco, si svolgerà la cerimonia del premio, istituito e promosso da Anna Laura Cittadino, Presidente Ass.ne GueCi, con il nobile intento di ricordare tutte le vittime della malasanità e in particolare dedicato al padre, scomparso nel 2003.

COSENZA – Un importante appuntamento che attraverso la poesia ha rinnovato il costante impegno dell’Associazione GueCi, a difesa della dignità umana. La cerimonia di premiazione si avvale della Medaglia del Senato, e dei Patrocini : Città di Rende e Comune di Rodano (MI) in collaborazione con l’Associazione Armonica-Mente di Fermo. Saranno presenti alla serata l’assessora alla cultura della Città di Rende Marta Petrusewicz , la Giuria del Premio: Presidente di Giuria Susanna Polimanti (scrittrice-recensionista) Gabriella Campioni (saggista) Nuccia Martire( medico pediatra, scrittrice e poetessa) Giuseppe Salvatore (poeta-regista), che hanno premiato i seguenti vincitori: Per la poesia inedita in lingua italiana il primo posto a Antonella Sozio (Venafro-IS) a seguire Giuseppe Barba (Gallipoli-LE) e Marinella Cossu (Sagrado -GO).Per la sezione in vernacolo si è classificato al primo posto Fausto Marseglia (Marano-NA), a seguire Stefano Baldinu di San Pietro in Casale (BO) e Gaetano Catalani di Ardore (RC). Premiati per la sezione di video -poesia: Nadia Ghidetti di Fabriano (AN) che si aggiudica il primo posto, Cesare Castiglione di Rende (CS) al secondo, e terzo classificato, Vito Massimo Massa(Bari). Medaglia del Senato al poeta calabrese Girolamo Cangemi di Polistena (RC)

Il Premio Speciale Comune di Rodano (MI) è stato conferito a Stefano Marchesotti (Borgarello-PV). Premio Speciale dell’Associazione marchigiana Armonica-Mente a Marco Marra di Milano. Sul podio per la sezione scuola: Isabella Scalise, Cristina Pescatore, Francesca Quintieri, del Liceo classico “ B.Telesio” di Cosenza. Premio alla Carriera alla poetessa e digital artist : Giuliana Franco di Cosenza Sono state, inoltre, assegnate varie menzioni d’onore e speciali. La serata vedrà la straordinaria partecipazione dell’attrice Diana Iaconetti interprete del testo inedito di Nuccia Martire “In principio era la musica”. Ad Amalia Gordano è affidata la lettura delle liriche vincitrici. Condurrà l’evento la scrittrice e poetessa rendese, nonché Presidente dell’Associazione GueCi: Anna Laura Cittadino.