Il nuovo trattato sulla Responsabilità Sanitaria

Una tematica tra le più controverse nel panorama giuridico. Il volume sarà presentato prossimamente a Roma presso la Camera dei Deputati o il Senato

COSENZA – “La ResponsabilitĂ Sanitaria”, il volume a cura di Michele Filippelli racchiude l’evoluzione storica e l’attuale normativa; la responsabilitĂ penale, civile, amministrativa e le azioni di rivalsa; il danno; gli aspetti procedimentali e deontologici in materia di condotta colposa

Si continua a parlare della nuova responsabilità sanitaria, poiché gli operatori del diritto continuano a sollevare dubbi e perplessità . Il volume a cui hanno contribuito diversi autori tra cui Massimiliano Coppa con Luigi Forciniti, Michele Filippelli, Paolo Coppa, il Professore Paolo Arbarello, il Professore Pietrantonio Ricci, il Professore Giorgio Spangher ed altri Autori Autorevoli verrà presentato prossimamente a Roma presso il Senato o la Camera dei deputati.

Lo stravolgimento della normativa di riferimento e dei numerosi malintesi interpretativi sanzionati nei tribunali italiani dall’entrata in vigore della nuova Legge Gelli Bianco è stata materia di interesse nel convegno tenutosi a Cosenza, molto partecipato, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza, dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza con la Scuola Superiore della Magistratura. Tematica meglio spiegata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite presieduta proprio dal Primo Presidente Dott. Giovanni Canzio che ha relazionato al Convegno.

L’evento, è stato organizzato dall’Avv. Massimiliano Coppa Coordinatore della Commissione di Studi di Scienze Forensi dell’Ordine Avvocati di Cosenza e noto avvocato penalista esperto in colpa medica, appunto uno degli autori del volume edizione Admaiora. L’Avv. Massimiliano Coppa ha concluso: “Le presentazioni rese dagli illustri Relatori attraverso un itinerario di manifattura logico ma semplice hanno ulteriormente chiarito lo scenario legislativo e la meditazione giurisprudenziale in tema di colpa medica.  Abbiamo molto apprezzato le conclusioni del Presidente Canzio che ha lanciato – provocatoriamente – l’abolizione del giudice monocratico con sostituzione di organo giudicante collegiale perché nel collegio si insinua il dubbio e, prima di ogni decisione affrettata, la valutazione è affidata a più teste pensanti. E’ stato, altresì, ancora chiarito dal Presidente Travaglino che – in sede civile – lo scenario è molto diverso da quello penale con un ruolo di fondamentale importanza – ha concluso il Procuratore Iadecola – in capo ai consulenti tecnici ed ai periti”.

I realtori che hanno partecipato al convegno tenutosi a Cosenza sono il Cons. Dott. Vincenzo Capomolla, Procuratore Aggiunto di Catanzaro, il Cons. Dott. Massimo Forciniti, Membro Togato del Consiglio Superiore della Magistratura, il Cons. Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Dott. Gianfranco Iadecola Procuratore Generale presso la Cassazione, il Dott. Andrea Montagni Consigliere della Quarta sezione penale della Cassazione che ha dato vita al contrasto tra le sentenze finito poi alle Sezioni Unite Penali, il Presidente della Sezione Civile della Corte di Cassazione che si occupa di risarcimento del danno da colpa medica, Cons. Giacomo Travaglino e il Prof. Vincenzo Pascali, Ordinario di Medicina Legale nell’Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, che ha concentratoà il suo intervento sui concetti medico legali in tema di giudizio sulla colpa medica.