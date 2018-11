Area Sanremo: Free Love unico gruppo vocale in gara per la Calabria

Ci saranno anche i Free Love, trio vocale di Cosenza composto da Michele Mirabelli, Domenico Sposato e AnnaFrancesca Ripoli, a rappresentare la Calabria alla finale di Area Sanremo Tim 2018, l’unico concorso che porta i giovani talenti al Festival della Canzone Italiana.

COSENZA – I nomi sono stati pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione. Il trio, dopo aver superato le fasi regionali organizzate dalla Roka Produzioni, etichetta discografica Calabrese e collaboratore ufficiale di Area Sanremo tour, sono così approdati a Sanremo dove hanno superato le semifinali del concorso organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal comune ligure. Prossimamente quindi i tre artisti, con il loro brano inedito composto insieme a Paolo Scarpino, avranno la possibilitĂ di esibirsi in finale al teatro del Casinò di Sanremo davanti alla commissione composta da Antonio Vandoni (Direttore Artistico musicale di Radio Italia) nel ruolo di presidente, Enzo Campagnoli (Direttore d’orchestra), Sergio Cerruti (Presidente dell’AFI), Monia Russo (cantante), Gianni Testa (produttore discografico), Michele Torpedine (produttore) e Maurilio Giordana (DJ radiofonico), nel ruolo di supplente. I Free Love, unico gruppo vocale in gara per la Calabria, raccontano così la loro entusiasmante esperienza: “Comunque vada, siamo piĂą carichi che mai, anche per il nostro progetto che è veramente agli sgoccioli – interviene Michele – arrivare alle fasi finali è proprio una grande soddisfazione ma sopratutto far ascoltare ciò che siamo ci rende entusiasti”.