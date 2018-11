‘Nel castello dei maghi danzanti’, con i ‘ragazzi’ del Centro Sociale di Serra Spiga

Tornano in scena domenica, alle ore 18,00 al Castello Svevo di Cosenza, location prestigiosa che li aveva visti esibire giĂ qualche anno fa.Â

COSENZA – La fiaba è scritta e diretta da Grazia Fasanella, regista e autrice soprattutto di favole per bambini, alcune delle quali approdate anche in vetrine nazionali. Lo spettacolo è patrocinato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Svevo srl, nell’ambito delle azioni portate avanti dal Comune per favorire l’aggregazione e la socializzazione tra gli anziani, che nella quasi totalitĂ dei casi significa creare le condizioni per farli uscire dalla solitudine, ma anche quelle che ne favoriscono il benessere psico-fisico e un approccio sempre piĂą innovativo alla vita sociale. Il primo atto de “Nel castello dei maghi danzanti” affronta il tema centrale in chiave ironica ambientando l’azione scenica in una immaginaria clinica psichiatrica. Nel secondo atto entrano, invece, in scena i maghi danzanti del titolo, con tutto quello che ne conseguirĂ . Lo spettacolo è impreziosito dalla partecipazione straordinaria del Coro “Aura Artis” diretto da Raffaella Filippelli che è anche voce solista. A garantire l’accompagnamento musicale dal vivo, Claudia Falcone all’arpa, Cesare Filiberto Tenuta alla chitarra e suor Mary Ann al tamburo.

Questi gli attori in scena, quasi tutti appartenenti al Centro Sociale di Serra Spiga: Nino Muoio, Fernanda Guzzo Magliocchi, Costantino Muraca, Vanda Riga, Michele Maritato, Assunta Rende, Franco Vena, Gustava Peluso, Saverio Palazzo, Genny Muraca, Massimiliano Esposito e Maria Chiovarelli. In scena anche tre piccoli attori e la stessa regista e scrittrice Grazia Fasanella, in un cameo nel quale interpreta la dottoressa della clinica psichiatrica. Del cast artistico fanno parte anche i coristi Maria Capalbo, Francesco Clausi, Annamaria Castello, Lucia Lavorato e Marco Moccia.