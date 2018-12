‘A Christmas Carol’ – Canto di natale, con Roberto Ciufoli al Rendano

Adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens con musiche del compositore statunitense Alan Menken e testi di Mike Ockrent e Lynn Arhens.

COSENZA – Menken, che vanta ben¬†19 nomination agli Oscar e 8 vittorie con lavori quali La bella¬†e La Bestia, La Sirenetta, Aladdin, Sister Act, √® al terzo¬†posto nella classifica di coloro i quali hanno vinto pi√Ļ Oscar¬†di tutti i tempi, per non parlare degli altri numerosi importanti¬†riconoscimenti quali Tony Award, Grammy Award, Drama Desk Award.¬†Roberto Ciufoli ha sposato con entusiasmo il nuovo progetto della Compagnia, e interpreter√† l‚Äôimpegnativo¬†ruolo¬†di Ebenezer Scrooge, protagonista dello spettacolo, personaggio avaro¬†ed egoista che la notte di Natale riceve la visita di alcuni spettri che lo porteranno a rivedere la sua indole meschina e a redimersi. A Christmas Carol con le musiche originali di¬†Menken √® al suo debutto italiano assoluto, con la regia e le coreografie firmate da Fabrizio Angelini. Il progetto¬†prevede la traduzione e l‚Äôadattamento italiano di Gianfranco Vergoni. La direzione musicale sar√† curata da Gabriele de Guglielmo. La scenografia sar√† opera di Gabriele Moreschi.

√ą la vigilia di Natale nella Londra del 1843 ed il vecchio Ebenezer Scrooge, avaro, egoista e scorbutico, rifiuta scortesemente l’invito a cena dell’allegro nipote Fred e del suo fedele impiegato mal retribuito Bob Cratchit. Dopo aver cacciato in malo modo due uomini che¬†gli chiedono un contributo per i bisognosi, Scrooge, uscito dall‚Äôufficio, si reca solitario alla sua dimora. Durante la cena prima di andare a letto, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della vigilia di Natale. Lo spirito di Marley appare a Scrooge avvolto da¬†pesanti catene alle cui estremit√† pendono dei forzieri: catene che, come dice Marley stesso, sono conseguenza¬†dell’avidit√† e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita derubando le vedove e truffando i poveri. Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare che gli accada la stessa sorte e Marley gli rivela di essere ancora in tempo per mutare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia la prossima visita di tre spiriti, quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. I tre spettri, tra flashback e premonizioni riusciranno a mutare l’indole meschina ed egoista di¬†Scrooge, facendolo risvegliare la mattina di Natale con la consapevolezza che la ricerca del denaro e l’attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carit√† e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio.