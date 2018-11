La ‘Commedia all’Italiana’ di Max Mazzotta domani al teatro Rendano (AUDIO)

C’è una magia nel teatro di Max Mazzotta, e coincide da sempre con quella sua capacità di servirsi delle tavole del palcoscenico per raccontare alcune realtà che spesso fanno riflettere.

COSENZA – La “Commedia all’Italiana” è uno spettacolo che sorprende giĂ dai primi minuti, considerato che il regista sceglie di portare il mondo del cinema su quel palcoscenico a lui tanto familiare. E’ un gioco teatrale che pone lo spettatore nella condizione di vivere una doppia esperienza, che va dal recitato in presa diretta al mondo frenetico e spesso pieno di problematiche e di insidie quale è il cinema.

Max Mazzotta ai microfoni di Rlb, ha raccontato in un’intervista un pò del suo percorso tra cinema e teatro, e poi ha illustrato i dettagli, non tutti ovviamente, dello spettacolo Commedia all’Italiana, in programma domani sera, 29 novembre al teatro Rendano di Cosenza

ASCOLTA L’INTERVISTA

Commedia all’Italiana racconta la storia di Tommy (Max Mazzotta) un regista squattrinato e con pochi mezzi, che con l’aiuto-regista Gigi (Francesco Rizzo) e il direttore della fotografia René (Matteo Lombardo) decidono di realizzare un film dal titolo “Il riscatto”; un film che riusciranno a girare tra mille peripezie, senza un centesimo, ma con tanti sogni. Saranno Tommy, Gigi e René a barcamenarsi come meglio possono, improvvisandosi in tutti i ruoli possibili; e così saranno a turno macchinisti, cameramen, addetti al trucco e parrucco, man mano che verranno meno i veri professionisti che senza soldi rinunceranno a lavorare al progetto.

Una serie di esilaranti gag, mostreranno proprio quella vena comica di cui Mazzotta si serve, per raccontare il senso dello spettacolo, ossia quel “riscatto” che i personaggi sognano, ma che non arriverà mai. Un gioco teatrale molto ben riuscito, quello che Max Mazzotta regala al suo pubblico.

Una regia efficace e con quel retrogusto amaro di chi sa – perché lo ha vissuto – che chi sogna non smette mai, anche quando quel sogno sembra sepolto sotto il fango, ma basta un’idea, se giusta, a farlo riemergere. “Sublimare la commedia” affidandosi a quello che Tommy definisce “iper-realismo” è iperbole di un modo di fare arte relegato ormai in epoche passate: nell’oggi c’è spazio solo per la frustrante consapevolezza di una crisi che investe ogni campo d’azione. Eppure quella corda tesa sulle sconfitte, quel muro che diviene ostacolo da sormontare appaiono come corsa incessante verso l’ignoto del proprio destino.