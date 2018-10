Rlb in diretta dalla Festa del cioccolato, tutti i “dolci” ospiti del weekend

Dopo la grande partecipazione delle prime due giornate, anche oggi e domani, domenica 28 ottobre, Rlb racconterĂ in diretta da Corso Mazzini la sedicesima edizione della Festa del cioccolato.

COSENZA – Grande partecipazione alle prime due giornate della Festa del Cioccolato e tanti ospiti hanno animato il dolce pomeriggio in musica di Rlb, che con la sua casetta rossa, è protagonista della festa piĂą golosa di Cosenza. Oggi e domani, la festa continua ancora con tanti ospiti, voci, artisti che si esibiranno in performance di canto, danza, moda, cultura… Spazio anche alle risate e al divertimento con la presenza di Zabatta Staila, sabato, e dei Cinghios domenica.

Ecco tutti i protagonisti che si alterneranno davanti alla casetta rossa della radio, all’altezza di Via Miceli, in diretta dalle 17 alle 21:

SABATO 27 OTTOBRE

Compa Dreush

Nuovo Centro Danza di Raffaella Runco

Lorena Cutrì

Martina Ranieri

Asya e Nevis

Ciccio & Skizzo

Zabatta Staila

Emanuela Pastore da MorEma

Prevista anche la sfilata dello stilista Giuseppe Cupelli

DOMENICA 28 OTTOBRE

Lorenzo Carella

Sabatum quartet

Compa Dreush

DenSer di Silvia Greco

Manuela Capalbo

Monica Campanella

Le muse del mediterraneo

Cinghios group

Pippo Tocci

Un fine settimana da non perdere, per gustare la cioccolata in tutte le sue sfumature e godere dell’intrattenimento dolce, dinamico, energico, sorprendente dei tanti artisti che si alterneranno allo stand di Rlb. Talenti della nostra terra meravigliosa! Non perdere l’occasione di scoprire quanto è bello vivere in musica con la famiglia di Rlb un dolce fine settimana.