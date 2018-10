Rlb anche oggi sarà live da Corso Mazzini per la Festa del Cioccolato

La casetta rossa suonerà l’entusiasmo dei giovani artisti calabresi.Â

COSENZA – Dalle 17 la squadra di Rlb, sarà in diretta live per raccontare la sedicesima edizione della festa più cioccolatosa che c’è. Ad esibirsi i ragazzi de “La Voce Produzione” di Cecilia Cesario. “Sarà un omaggio ai grandi della musica italiana – ha spiegato la Vocal Coach – da Lucio Dalla a Mia Martini; accompagneremo la passeggiata con l’intensità di canzoni che sono storia”. Voce a Debora Muoio, Rossella Mainieri, Teresa Brancati, Ida Belmonte, EmiliaCaputo, Francesco Manica. Sempre dall’accademia musica, una talentuosa mostra di ritratti in carboncino, realizzati da Flavia De Santis, 24enne artista calabrese. “Sarò felice di raccontare il mio modo di vivere la musica, io nella mia dimensione la vivo così”.

Monica Capizzano presenterà il suo nuovo libro: “C’è mia Nonna su Facebook”. “E’importante parlare di cultura in modo fruibile. L’ho sempre fatto in studio, oggi sarà per me un’esperienza divertente e piacoleve”. A ballare il team di “In Punta di Piedi” di Giusy Massarini. “La musica unisce, torniamo con Rlb perchè abbiamo abbracciato l’iniziativa e crediamo che portare l’arte per strada, sia un modo per comunicare cose belle”. Così Giusy, ai microfoni radio, stamattina. Momento moda con gli amici di “For Lady”. Ermanno Reda, patron della kermesse, accompagnerà alcune ex partecipanti che racconteranno la “bellezza intesa come fascino, che cresce con il passare del tempo, dando valore alla femminilità ”.Â