Il Pollino tra i territori capaci di ridurre inquinamento e incendi

Il Parco Nazionale del Pollino selezionato nel bando ‘Con il Sud’ in quanto zona ritenuta capace di generare valore sul territorio

ROMA – Prevenire, curare, educare: queste le istanze che accomunano i 21 progetti selezionati con la quarta edizione del Bando Ambiente promosso dalla Fondazione ‘Con il Sud’, per un contributo complessivo di 5 milioni di euro di risorse private. Associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali hanno presentato 72 proposte per la prevenzione e per la riduzione dei rischi ambientali all’interno dei Parchi e delle Aree naturali protette meridionali. Tra queste sono state selezionate quelle che sono state valutate come le piĂą capaci di generare valore sul territorio: 8 interessano la Campania, 6 la Sicilia, 4 la Basilicata, 1 la Puglia, 1 la Sardegna e 1 riguarda il Parco nazionale del Pollino, a cavallo tra Basilicata e Calabria (l’elenco dettagliato è nell’altro allegato e sul sito www.fondazioneconilsud.it).

Le attivitĂ che partiranno grazie al sostegno della Fondazione ‘Con il Sud’ mirano a ridurre incendi e inquinamento causati da pratiche illecite o fraudolente, dall’eccessiva urbanizzazione e dall’incuria in cui versano le oltre 200 aree ambientali riconosciute nel Mezzogiorno. Infatti, sottolinea la ‘Con il Sud’, “la combinazione di questi fattori innesca una progressiva perdita della biodiversitĂ e un dissesto idrogeologico sempre piĂą diffuso, che i 21 soggetti finanziati cercheranno di contrastare con interventi di ingegneria naturalistica, con l’attivazione di presidi di volontari e cittadini, con lo sviluppo di sistemi tecnologici di sorveglianza e attraverso l’emersione di discariche abusive”.

Particolare attenzione sarĂ riservata alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della comunitĂ nella manutenzione delle aree interessate. C’è bisogno di tutti per tutelare boschi, parchi, fiumi e mari. In quest’ottica, i progetti vincitori prevedono interventi di educazione e divulgazione, visite guidate, lezioni di birdwatching, laboratori volti a insegnare comportamenti virtuosi di rispetto e difesa dell’ambiente. Studenti, imprese, associazioni, istituzioni e in generale i cittadini diventeranno delle sentinelle ecologiche, informate, responsabili e impegnate nella salvaguardia del proprio territorio. “Si parla spesso di difesa dell’ambiente, ma sono rari i casi in cui poi si attivano politiche di sviluppo che tengono davvero conto dell’ambiente”, sottolinea Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione ‘Con il Sud’. “Il rischio ambientale non è percepito purtroppo come una prioritĂ ”, aggiunge, per questo a suo dire “è urgente intervenire in modo strutturato”.

