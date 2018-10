A Fagnano il libro “La Costituzione Apostolica Pastor Bonus” di Stefano Rossano

Un importante evento culturale quello con la presentazione del libro “La Costituzione Apostolica Pastor Bonus” di Stefano Rossano, libro che ha anticipato la riforma della Curia Romana di Papa Francesco.

FAGNANO CASTELLO (CS) – L’evento, voluto e promosso dall’Associazione Culturale “Leggiamoci Su”, che da tempo promuove il progetto lettura e si impegna nella realizzazione di eventi con un calendario periodico ricco di ospiti, si svolgerĂ domenica 28 ottobre, alle ore 11, presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione e, oltre alla presenza dell’autore Stefano Rossano, dopo i saluti del sindaco di Fagnano Castello, Avv. Giulio Tarsitano, del presidente dell’Associazione “Leggiamoci Su”, Maria Francesca Magno, interverranno il Parroco Don Paolo Viggiano e l’Assessore alla cultura del Comune di Fagnano Castello, prof.ssa Anna Maria Tarsitano.

L’evento (nel quale sarebbe dovuto intervenire anche il Vescovo della Diocesi San Marco-Scalea, Monsignor Leonardo Bonanno, che, pur assente per improrogabili impegni, ha espresso il più vivo apprezzamento per l’iniziativa culturale e per l’importante tema trattato) sarà moderato dal direttore del periodico “Una Voce dall’UniverSociale” e de “La Voce dell’ANC” di Cosenza, Dott. Luigi Lupo.

L’autore del libro, Stefano Rossano, è di origine calabrese, precisamente di Bonifati, è nato a Roma nel 1966 e svolge la sua attivitĂ lavorativa presso la biblioteca del Pontificio Istituto Orientale (Roma). Ha conseguito il diploma di Biblioteconomia Vaticana (1993), – il magistero in Scienze religiose (1998), – il diploma di Archivistica Vaticana (1999) – il dottorato in Diritto Canonico (2012). Le sue pubblicazioni riguardano Alexis de Tocqueville (ruolo della religione nella societĂ ), la questione religiosa in Europa (nel 2009, dove ha vinto, ex aequo, un premio istituito dall’ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede); ha competenza dei tribunali latini nelle cause di nullitĂ matrimoniali dei fedeli orientali (comunicazione tenuta nel 2010 presso la Pontificia UniversitĂ Santa Croce).

Nel 2013 ha pubblicato l’estratto della sua tesi di dottorato in Diritto Canonico Natura e funzioni della Curia romana secondo la costituzione apostolica Pastor bonus e, per ultimo, dal 2018 è stato invitato come docente presso l’università S. Tommaso d’Aquino “Angelicum” al corso: “La curia romana. Papa Francesco: riforme e prospettive attuali”.