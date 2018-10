“Varcos”, il nuovo spettacolo di Nunzio Scalercio al teatro dell’Acquario (AUDIO e VIDEO)

Lo spettacolo si chiama Varcos e i riferimenti si riescono ad intuire soprattutto per chi vive la città di Cosenza, che vede i cittadini vivere una situazione particolare dove è tutto “serrado” come direbbe “Pablo”

COSENZA – Così come per la buonanima di Eraclito l’archè di tutte le cose era l’arcinoto ‘panta Rei’, “tutto scorre”, l’archè dell’archistar a Cosenza è “tutto chiude”. E’ la premesse dell’irriverente e pungente Nunzio Scalercio che presenta al Teatro dell’Acquario di via Galluppi, venerdì prossimo, nel momento più difficile della sua carriera di cittadino brusio lo spettacolo intitolato “Varcos“. Sale sul palco per raccontare degli umarell installatisi sul balcone di casa sua per seguire tutti i lavori, per così dire, della Metro leggera, minuto per minuto.

Al contempo, se sale sul palco del Teatro dell’Acquario venerdì 26 ottobre alle 21, lascia gli umarell al proprio destino, non li potrà accudire, non potrà assisterli nel momento del bisogno. In questo atroce dualismo si annega il pensier suo e il naufragar gli è dolce in questo mare.

Cos’è Cosenza se non un enorme varco attivo? Varchi, cantieri, isole pedonali, gru e reti e spartitraffico come elementi imprescindibili di una comunità che cresce non tradiranno mai la loro funzione identitaria di farci sentire a casa. Finché c’è pala e piccone, c’è speranza.

E Nunzio Scalercio ha presentato il suo nuovo show ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTA

Da Narcos a Varcos, il passo è breve: “cambia una lettera e si aprono tante strade, o meglio si chiudono quelle della città , ma si aprono quelle dello spettacolo con tre eventi; il primo venerdì 26 ottobre, poi sabato 27 ottobre e domenica 4 novembre in terza replica (inizio spettacoli ore 21.00). Il 26 è già sold out, per la data del 27 sono rimasti pochi biglietti mentre per lo spettacolo del 4 novembre è attesa l’apertura della prevendita”.

Dalle strade chiuse ai varchi, fino ai neonati paletti: “in questa città non si capisce chi può entrare e chi può uscire, c’è gente che gira con faldoni di multe. E poi tutta la storia della dicitura varco attivo o non attivo. Lo spettacolo è scritto insieme a Stella Romano -spiega Scalercio – che mi ha aiutato anche a doppiare il video centrale dello spettacolo che si chiamerà appunto Varcos e ci sarà Annarita Laganà , ospite fisso e portafortuna”.

GUARDA il VIDEO – “Varcos”: testi di Nunzio Scalercio e Stella Romano

