Ospiti d’onore: il criminologo Francesco Bruno ed il magistrato Salvatore Iulia.

ACRI (CS) – Sabato 3 novembre 2018 alle ore 20.00 presso la sala consiliare di Palazzo Sanseverino – Falcone ad Acri si terrĂ la proiezione del film “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini, che racconta l’ultima settimana di vita del giovane Stefano Cucchi. La proiezione sarĂ introdotta da un collegamento telefonico di Ilaria Cucchi, a cui seguirĂ un confronto tra il criminologo Francesco Bruno ed il giudice Salvatore Iulia. Il film ha aperto la sezione orizzonti alla 75° Mostra del cinema di Venezia. Cineincontriamoci ha ritenuto doveroso organizzare questa serata per suscitare emozioni e reazioni con il coraggio e la responsabilitĂ di chi, come Ilaria, ha scelto la veritĂ attraverso la difesa di tutte le libertĂ , dei diritti civili e umani, troppo spesso negati, auspicando che eventi del genere non si verifichino piĂą. Nel corso della serata ci saranno degli intermezzi musicali da parte della giovane musicista Federica Meda. L’evento è gratuito e sarĂ moderato da Piero Cirino. “La serata è stata possibile grazie all’Onlus Cucchi, Old Cinema, Rotary Club Acri, Fidapa Acri, con il patrocinio del Comune di Acri, ma – sottolineano gli organizzatori – un sentito ringraziamento lo rivolgiamo agli sponsor che da sempre credono nel nostro progetto”.