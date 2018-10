Mimmo Abramo presenta il suo romanzo: ‘Francesco, il mio amico tra terra e cielo’

Edito da Falco Editore, il lavoro dello scrittore questa volta è stato indirizzato verso il patrono della città di Paola e della Calabria, San Francesco.

PAOLA (CS) – Si tratta di un romanzo che ritrae la storia del santo raccontata da un suo amico, Lorenzo che nel romanzo cresce insieme al piccolo Francesco Martolilla e ne racconta la sua amicizia dall’etĂ di sei anni fino alla sua morte. All’interno delle pagine del libro scorre con grande dovizia di particolari la storia del santo, della sua famiglia tutti storicamente testimoniati dagli atti dei processi di canonizzazione. La grande capacitĂ di narratore dello scrittore paolano mette in luce lo spaccato della societĂ rinascimentale, dei luoghi della cittĂ che ha dato i natali al Santo della CaritĂ . Il romanzo di Mimmo Abramo ha il merito di mettere in luce non solo l’aspetto spirituale di Francesco, ma anche e soprattutto quello umano che lo avvicina ancor di piĂą ai suoi devoti in tutto il mondo.

La prefazione di “Francesco, il mio amico tra terra e cielo” è stata curata da p. Domenico Crupi dell’ordine dei Minimi di Paola mentre la presentazione dal sindaco di Paola, Roberto Perrotta. L’otto novembre è prevista la presentazione ufficiale del romanzo proprio nella cittĂ di Paola, subito dopo partirĂ una serie di presentazioni in tutta la regione Calabria.