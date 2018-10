Oggi a Figline Vegliaturo, incontro di Liberi nella Sclerosi Multipla e Pro Loco

Vitamina D. Regina del sistema immunitario. Presentazione libro di Paolo Giordo.

COSENZA – Oggi alle 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Figline Vegliaturo, si terrĂ l’incontro “Cara Vitamina D” organizzato dall’associazione Liberi nella Sclerosi Multipla, in collaborazione con la Pro Loco di Figline Vegliaturo. Ospite dell’incontro sarĂ Paolo Giordo, neurologo ed esperto di medicina non convenzionale, che da anni guarda con interesse gli studi sulla corretta ed efficace integrazione della Vitamina D. Nell’occasione Giordo presenterĂ il suo libro “Vitamina D. Regina del sistema immunitario” edito da Terra Nuova con l’obiettivo di rispondere ad una serie di domande: cos’è la Vitamina D? Qual è il suo ruolo? Come fare per assumerla in quantitĂ sufficienti? Nel volume Giordo approfondisce, soprattutto, il rapporto tra questa vitamina e alcune tra le malattie piĂš diffuse.

Il neurologo invita tutti a non demonizzare l’esposizione al sole, fonte principale di questo prezioso alleato della salute. Una corretta esposizione ai raggi solari, insieme a qualche lunga passeggiata, infatti, sono fondamentali per assorbire la vitamina e trattenerla nell’organismo. Il cibo può essere un’ulteriore fonte di approvvigionamento: la Vitamina D è presente soprattutto in alcuni pesci, pertanto è importante che coloro che scelgono un’alimentazione vegetariana e vegana prestino particolare attenzione. Gli integratori, insieme ad un regime alimentare vario, sono un ottimo aiuto nel caso in cui le proteine animali siano state escluse dalla dieta. Il libro si sofferma anche sulle principali malattie associate alla carenza di Vitamina D: dalle patologie autoimmuni alle malattie mentali, dal cancro alle malattie del sistema nervoso, dalle malattie cardiovascolari all’osteoporosi e ai problemi reumatici, dalle malattie infiammatorie intestinali croniche al diabete fino alla tiroidite autoimmune e alle malattie infettive.

L’associazione Liberi nella sclerosi multipla, da anni, organizza eventi per sottolineare l’importanza della prevenzione che si può ottenere solo curando sani stili di vita e con questo evento vuole far conoscere il ruolo fondamentale della Vitamina D che oggi si trova al centro di un vivace dibattito scientifico. La Pro Loco di Figline Vegliaturo ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborare all’organizzazione dell’incontro proprio per portare avanti uno dei suoi obiettivi: la promozione del benessere. È essenziale, infatti, organizzare eventi di questo tipo per promuovere la cultura della prevenzione in una regione come la Calabria che ha numeri bassissimi per quanto riguarda la risposta alle campagne di screening oncologici gratuiti.