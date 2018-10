Festival del Ghiaccio e del Fuoco: la 2^ edizione al Castello Svevo

Dopo il grande successo della prima edizione, da domani a sabato torna uno dei piĂą importanti eventi dedicati al fantasy e alla rievocazione storica.

COSENZA – L’evento è oggi consacrato come prima celebrazione del genere fantasy del meridione, nonchĂ© una delle manifestazioni tematiche piĂą originali di tutta Italia. Nella splendida cornice del Castello Svevo di Cosenza per ben due giorni saranno celebrati temi e fenomeni legati al mondo del fantastico e di celebri serie televisive

Nel corso dell’edizione 2018 particolare attenzione verrà riservata all’universo della serie televisiva “Vikings” ed alla mitologia norrena, con ospiti, concerti, scenografie e attività ludiche. Inoltre, come avvenuto nel corso della prima edizione, non mancheranno le attrazioni ispirate a “Il Trono di Spade”, il fenomeno mondiale che ha appassionato milioni di spettatori. Ospite di punta dell’evento sarà l’attore e doppiatore Flavio Aquilone (la voce italiana di Draco Malfoy in Harry Potter e del vichingo Hiccup in Dragon Trainer) che incontrerà i fan e discuterà della sua carriera durante uno spettacolo speciale previsto per sabato. Ed è proprio la sera di sabato che verranno premiati alcuni degli abiti a tema più belli e curati. Per l’occasione, infatti, l’organizzazione ha lanciato ai visitatori l’invito ad indossare un “cosplay” fantasy, oppure un abito di rievocazione storica. A chi indosserà un abito o un cosplay a tema verrà anche offerta una riduzione sul biglietto di ingresso.