Speciale ‘5 Sensi di Marcia’, alla scoperta della storia e dei sapori di Donnici

Appuntamento da oggi dalle ore 17:00 alle 19:30

COSENZA – In occorrenza della 38ÂŞ edizione di “Sapori d’Autunno – Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici”, fino a domenica, l’Assessorato al Turismo, agli eventi e al marketing territoriale guidato da Rosaria Succurro, con la collaborazione dell’Associazione APT “ CittĂ di Cosenza” e l’Associazione “Cosenza Autentica” propone per il mese di Ottobre l’edizione speciale dei “5 Sensi di Marcia”, finalizzata alla scoperta e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

“Sapori d’Autunno” persegue il fine di incoraggiare la conoscenza del settore vitivinicolo tramite diverse iniziative: degustazione presso stand enogastronomici, intrattenimento musicali, laboratori per bambini, concorsi a tema ed incontri d’interesse culturale sull’argomento. Tre giorni per gustare l’ottimo vino di Donnici, trascorrere momenti di convivialitĂ , ascoltando musica e passeggiando tra le vie paesane. Non si tratta unicamente di una sagra dell’uva, ma di tutti i sapori del territorio. In questo quadro di gusto, fascino e folclore non può mancare la ormai consolidata escursione alla scoperta della storia e dei pregiati vini di Donnici. Partendo da Piazza dei Bruzi, a bordo del bus Amaco, si giungerĂ al borgo per una visita guidata nell’affascinante centro storico. Il percorso si concluderĂ a Piazza Bilotto per consentire una visita ai diversi stand dislocati nei vicoli del paese.

Programma: