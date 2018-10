‘Life’: spettacolo di teatro danza e canzoni dal vivo

L’evento si terrĂ stasera alle 21 al Teatro dell’Acquario.Â

COSENZA – “Ho avuto da piccolo grandi difficoltĂ nel parlare e nel comunicare con gli altri, così decisi di iniziare questo percorso artistico per riuscire ad inviare quei messaggi dove la parola non è mai arrivata. Credo nella grandezza della libertĂ di immaginazione, quando si riesce ad esprimere sĂ© stessi a tempo del nostro ritmo interno”.  Gabriele Naccarato, ballerino, coreografo, insegnante di teatro danza ed ideatore dello spettacolo: “Life racchiude pillole di vita vera in chiave teatrale raccontate dalla voce, dalla musica e dai gesti. “Vita” è un eco, un mistero, un adesso, un “è stato”, un “sarĂ ”… “Vita” è anche quello che hai ottenuto, oppure che stai ancora attendendo. Prendete un attimo del vostro tempo per ascoltare le nostre storie ed insieme lasciamo il segno sul tempo che passa”.

CAST:

Testi scritti da Gabriele Naccarato e curati da Viola Chanel

Cantante – Anna Lorena Romano

Ballerini / e – Gabriele Naccarato, Francesca Apa e Francesca De Buono

Fotografo e Videomaker – Emanuele Giordano

Scenografo: Dimitrij Vascone Tallarico

Tecnici – Geppino Canonaco ed Eros Leale