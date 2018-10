Domani a Morano tappa del Photowalk

Organizzato dall’associazione Yallers Calabria, patrocinato dall’Amministrazione comunale e dalla Proloco.

COSENZA – L’iniziativa, fortemente voluta dall’esecutivo a guida De Bartolo e dal locale ente di promozione turistica presieduto da Rocco Ingianna, strutturata su diversi appuntamenti spalmati nell’arco dell’intera giornata e su tutto il centro storico, soddisfa la duplice esigenza di pubblicizzare il patrimonio culturale attraverso le immagini e contestualmente favorire l’incontro tra persone che condividono i medesimi interessi. SarĂ dunque una cavalcata alla scoperta dell’abitato antico; una passeggiata nel dedalo di viuzze che caratterizzano uno dei borghi piĂą belli d’Italia.  “Abbiamo scelto Morano – dichiara la manager regionale del team calabrese di Yallers, Anna Ruggeri – per la sua spettacolare bellezza paesaggistica in grado di affascinare ed emozionare chiunque. Con i nostri scatti e le dirette social che realizziamo sul posto vogliamo concorrere ad ampliare la visibilitĂ dei borghi e incoraggiare scambi di esperienze. Preme ringraziare l’Amministrazione comunale e la Proloco per la disponibilitĂ mostrata nei nostri confronti nonchĂ© per l’indispensabile collaborazione garantita sin dai primi contatti”.

Programma:

Ore 09.30, ritrovo presso la Chiesa San Bernardino, Viale Gaetano Scorza;

Ore 10.00, trasferimento al Castello Normanno-Svevo con navetta messa a disposizione dal Comune;

Ore 10.15, visita del Castello con accoglienza dei figuranti in costume della Festa della Bandiera;

Ore 11.00, visita al borgo;

Ore 13.00, pausa pranzo;

Ore 15.30, visita chiesa dei frati cappuccini e scatti panoramici del borgo al tramonto.