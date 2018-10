L’Uniauser e l’educazione permanente, un’importante realtà del tirreno cosentino

Dopo 23 anni dalla sua istituzione l’Uniauser, Università Popolare “V. Padula”, associazione di promozione sociale aderente al Circolo Auser di Paola, continua ad essere una presenza attiva nella vita cittadina e punto di riferimento per tutto il Tirreno cosentino nel campo dell’apprendimento non formale.

PAOLA (CS) – Insostituibile servizio sociale, opportunitĂ di aggregazione per le persone uscite dal mondo del lavoro e di confronto fra le diverse generazioni e tra culture ed etnie diverse. Suoi elementi caratterizzanti sono infatti soprattutto l’invecchiamento attivo, l’apertura ai giovani, l’attenzione ai problemi del nostro tempo (sociali, economici, ambientali, tecnologici e della comunicazione), la valorizzazione dei beni comuni. Obiettivi principali il contrasto all’emarginazione e la promozione sociale e culturale lungo tutto il corso della vita, al fine di mantenere e sviluppare le capacitĂ conoscitive e attive, anche residue, delle persone. Decisamente positivo il bilancio delle attivitĂ realizzate dall’associazione nell’anno accademico 2017/18 con 59 iscritti, 6 corsi attivati (Cultura generale, Inglese; Arabo, Informatica di base, Cucina multietnica, Ricamo) consolidati nel corso degli anni e di grande attualitĂ per l’esigenza di stare al passo con i tempi, 23 docenti impegnati in piĂą di 170 ore di lezione e di incontri, partecipati da oltre 1000 persone, una interessante gita in Calabria (visita al museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” Vibo Valentia e alla “Fattoria della Piana” a Gioia Tauro) nell’ambito delle attivitĂ turistico-cuturali che ha visto la partecipazione di 52 persone.

Grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità di quanti operano all’interno della struttura e al consolidamento dei rapporti di collaborazione con il Comune di Paola, con le istituzioni scolastiche, con il CSV di Cosenza, con le cooperative sociali, con le associazioni culturali e di volontariato del territorio, l’Uniauser ha raggiunto gli obiettivi culturali e sociali che si era proposta, ottenendo per la terza volta, come riconoscimento di tutto ciò, la certificazione di qualità , rinnovata allo scadere dei tre anni , dal 2012 ad oggi.

Secondo tradizione, anche quest’anno viene proposta una ricca e varia offerta formativa che si articola in:

– Area tematica “Io e l’altro – Il prezzo della vita”: 25 incontri per 50 ore complessive.

– Corsi: Inglese; Arabo; Francese; Informatica di base.

– Laboratori: Ricamo; Cucina multietnica; Taglio e cucito; Man’impasta.

– AttivitĂ integrative: Proiezioni cinematografiche, presentazione libri e convegni, attivitĂ turistico-culturali. Secondo la logica dei tre livelli formativi: sapere, saper fare, saper essere. Ove per sapere, si intende la conoscenza del mondo che ci circonda; saper fare, il metterla in pratica; per saper essere, il conoscere se stessi nella relazione con gli altri. Gli incontri avranno inizio il 15 ottobre 2018 alle ore 16.00 e si concluderanno nel mese di Giugno 2019.