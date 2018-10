Raffaele Renda presenterà sabato, su Rai Gulp, il nuovo singolo: ‘Io te lo confesso’

Il diciottenne a lavoro insieme alla sua produttrice e vocal coach Cecilia Cesario presidente de “La Voce Produzione”, è pronto e carico per il lancio del nuovo inedito.

COSENZA – Appuntamento per sabato alle 17.55 con il programma ‘Gulp Music’. Il nuovo singolo è giĂ disponibile su tutte le piattaforme digitali e porta la firma di Cecilia Cesario, Alfredo Bruno e Stefano Pascuzzo. Raffaele dopo l’esperienza su Rai 1 con ‘Sanremo Young’ si dice “emozionato, emotivamente coinvolto a vivere questa nuova esperienza come un dono, ma anche con tanta responsabilitĂ ”. Un ragazzo semplice, un artista versatile, che ama in ogni occasione ricordare l’appartenenza alla propria terra: “Sono sicuramente un ragazzo fortunato perchè nonostante la mia giovane etĂ , ho avuto giĂ modo di interfacciarmi ad artisti nazionali, palcoscenici importanti che mi hanno arricchito e dato spessore, anche e soprattutto umano, ma – ha sottolineato l’interprete – non posso mai dimenticare da dove vengo e anzi, porto con me in ogni esperienza la valenza della macchina organizzativa tutta a calabrese che mi supporta, sostiene, incoraggia e che lavora per permettere al mio sogno musicale di prendere corpo”.Â