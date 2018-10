Eurobirdwatch 2018, Lipu Calabria: “è stato un grande successo”

L’Eurobirdwatch 2018 si è tenuta domenica scorsa, promossa dalla delegazione regionale della Lipu presso la riserva naturale regionale del lago di Tarsia.

TARSIA (CS) – Armati di binocoli e cannocchiali, occhi puntati, tra emozioni e stupore, sulle specie anche rare ed elusive. Protagonisti assoluti, le tante specie di uccelli presenti sul lago, dagli aironi alle spatole, dagli svassi ai cormorani e poi tantissime anatre, folaghe nonchĂ© specie rare come una Cicogna nera e una Casarca per un totale di 41 specie diverse e quasi 2.000 esemplari di uccelli osservati e censiti.

E’ stata questa grande ricchezza di biodiversità che ha stupito ed entusiasmato le circa 40 persone giunte da varie parti della Calabria per partecipare e assistere a questo grande spettacolo ornitologico. L’evento, come ogni anno, è stato dedicato agli uccelli migratori che a milioni in questo periodo si spostano dal continente europeo verso l’Africa compiendo migliaia di chilometri.

Le zone umide, come la riserva naturalistica di Tarsia, posizionate lungo le rotte migratorie, rappresentano aree fondamentali e strategiche di sosta per molti migratori che possono così riprendere il lungo viaggio dopo essersi rifocillati. Scrigni di biodiversità che devono essere sempre più adeguatamente protetti, tutelati e valorizzati anche per favorirne la conoscenza e la consapevolezza naturalistica.

L’Eurobirdwatch tenutosi in 41 paesi dell’Europa e dell’Asia centrale al quale hanno partecipato 25.000 persone, con oltre 5 milioni di uccelli osservati, è stato il più grande e importante evento dedicato al birdwatching e ha fornito una grande fotografia europea della migrazione degli uccelli selvatici in Europa. Un modo per conoscere meglio le abitudini degli uccelli migratori e garantire loro una protezione più efficace.