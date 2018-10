La Pro Loco di Rovito partecipa alla Campagna Nastro Rosa

L’iniziativa è promossa per il XXVI° anno consecutivo dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori che dedica il mese di ottobre alla prevenzione al femminile.

ROVITO (CS) – La Campagna, che quest’anno ha come slogan “Fatele Vedere” ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno e di informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sui controlli da effettuare. La Pro Loco di Rovito ospiterĂ , pertanto, il camper della prevenzione della Lilt che, in collaborazione con Adis Cosenza Onlus, effettuerĂ visita senologica, ecografia e mammografia con un contributo complessivo di 60 euro, atto a sostenere le spese vive. L’obiettivo ĂŠ quello di consentire uno screening completo eliminando i tempi di attesa inevitabili nelle strutture pubbliche ed abbattendo di oltre il 50% i costi per quanti non godono di esenzione tiket. Le donne che non sono esenti, infatti, per le 3 visite in strutture pubbliche andrebbero a sostenere un costo di circa 120 euro. A tal proposito si informa che anche senza esenzioni le donne tra i 45 ed i 55 anni, possono effettuare la prima mammografia, presso le strutture dell’Asp, gratuitamente.

L’unità mobile della Lilt ed il personale medico e paramedico che effettuerà gli esami specialistici saranno presenti a Rovito domani presso lo spiazzo adiacente il teatro comunale a Motta. Ci si può prenotare o richiedere ulteriori informazioni telefonando al numero 346/2264351.