Beready experience domani a Cosenza

E’ una nuova tendenza sportiva che sta riscuotendo un incredibile successo in tutte le piĂą grandi cittĂ italiane e nelle capitali europee.

COSENZA – L’iniziativa, organizzata in partnership con Street Workout Italia, è stata proposta da Federica Tomasi e Maria Gilda Piovaccari, entrambe professioniste e appassionate di sport, soprattutto di Cardio Fitness, che ora portano per la prima volta nella cittĂ di Cosenza questo evento sportivo/culturale che, partendo dal Fitness, condurrĂ i partecipanti alla scoperta della cittĂ e del suo patrimonio artistico e architettonico.

Apprezzamento per l’iniziativa “BeReady Experience” è stato espresso, nel corso della seduta della Commissione sport dal consigliere comunale Giuseppe D’Ippolito che ha rimarcato come l’evento si inserisca perfettamente nel solco del programma tracciato dall’Amministrazione comunale per incoraggiare l’attivitĂ fisica sul territorio comunale, riconoscendo importanza alla mobilitĂ dolce e incentivandola a partire dalle giovani generazioni. “Cosenza – ha detto ancora D’Ippolito – è stata tra le prime cittĂ ad aderire al progetto “Healt city” per incentivare le persone a camminare e a fare sport all’aperto e, nel caso degli appartenenti alla terza etĂ , ad accompagnarli in un percorso di invecchiamento attivo. Per queste ragioni l’Amministrazione ha pensato di realizzare nel cuore della cittĂ un Parco del Benessere, il piĂą grande parco urbano (lungo due chilometri) della cittĂ contemporanea”. Le organizzatrici hanno sottolineato, nel corso della seduta di commissione, che “sarĂ un evento anche molto scenografico in quanto il tramonto si sposerĂ con le luci soffuse della nostra cittĂ ed il luccichio delle cuffie”. Il percorso sarĂ il seguente: Piazza Bilotti, Piazza Santa Teresa, Piazza XXV Luglio, Ponte di Calatrava e Piazza dei Bruzi.