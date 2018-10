Un Ottobre ricco di eventi per l’Associazione Mammachemamme

L’evento di oggi si svolgerĂ presso la Cittadella del Volontariato dalle ore 16,30 in poi.

COSENZA -In linea con quanto celebra la SAM 2018, ovvero l’allattamento come ricetta universale per pareggiare le condizioni di partenza di tutti e garantire a ciascuno un buon inizio, che migliora il

livello di salute, benessere e sopravvivenza di donne e bambine e bambini in tutto il mondo, l’associazione MammacheMamme intende veicolare e promuovere una corretta ed indispensabile informazione, un evento strutturato su piĂš livelli. Durante l’evento sarĂ possibile prendere parte a diverse attivitĂ , quali: laboratorio esperienziale dedicato alle emozioni della maternitĂ a cura del MIPPE – Movimento Italiano Psicologia Perinatale. Proiezione del video lancio “Le Parole che Non Ho Detto” e del video-raccolta delle immagini inviate dalle mamme durante la campagna “Le Parole che non ho detto” lanciata da MammacheMamme ad Agosto 2018. “La Mia Storia di Allattamento”: lettura di storie di allattamento inviate dalle madri all’ADV Mammachemamme dal 2012 ad oggi. Spazio di accoglienza per le bambine e bambini con azioni mirate alla sensibilizzazione sul te-ma dell’allattamento al seno. SarĂ presente un punto informazioni e sostegno sul babywearing a cura della Fascioteca Coccole in fasce e un Family Point per le famiglie. L’evento è patrocinato e sostenuto da: Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza, Unicef, Ordine degli Psicologi della Calabria, Mippe (Movimento Italiano Psicologia Perinatale) e CSV Cosenza e parteciperĂ al Giorno Del Dono previsto dal CSV Cosenza.

Il 14 ottobre alla Villa Vecchia di Cosenza, Mammachemamme in collaborazione con Crescimondo festeggeranno insieme la Festa dei Nonni, con l’incontro/laboratorio dal titolo “La fabbrica dei nonni 2018”: una appuntamento per i bambini e le bambine della cittĂ per celebrare i nonni attraverso giochi, girotondi e musiche della tradizione popolare.

Concluderanno il 15 ottobre con l’evento “Babyloss 2018”, presso la Casa delle Culture di Cosenza, nella bellissima cornice del centro storico della cittĂ , nella giornata della consapevolezza sul lutto perinatale. I volontari e le volontarie di CiaoLapo Onlus, dell’Associazione di Volontariato Mammachemamme e del GAMA Parole in ConTatto per il quinto anno consecutivo a Cosenza saranno presenti per incontrare genitori, operatori e tutti coloro vogliano conoscere le nostre attivitĂ e ricordare i bambini e le bambine che ci hanno lasciato troppo presto. Il pomeriggio si articolerĂ attraverso varie attivitĂ e momentidi condivisione, ascolto ed incontro. Durante l’evento sarĂ possibile, inoltre, visitare la Mostra di disegni delle bambine e dei bambini dal titolo “Un ponte tra cielo e terra”. Questo evento è in collaborazione con Ciao Lapo Onlus e patrocinato e sostenuto da istituzioni, enti ed associazioni sensibili ai temi trattati: Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza, Unicef, Ordine degli Psicologi della Calabria, Ordine Provinciale Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri di Cosenza, Collegio Provinciale Delle Ostetriche Cosenza e CSV Cosenza.

L’ottobre di Mammachemamme è un mese che profuma di latte materno, cultura del rispetto, di radici e famiglia e di consapevolezza.