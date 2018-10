Neroone presenta ‘Princess’, nuovo singolo tratto da ‘Speransia’ (VIDEO)

Un inno all’amore verso la principessa dei sogni; una relazione di gesti semplici, quei piccoli momenti di condivisione che rendono più bella la vita.

COSENZA – La regia è dello stesso Neroone, le riprese sono state affidate al giovanissimo videomaker e fotografo Giuseppe Raffaele e il ruolo della Princess è interpretato dalla bellissima Ester Andriani, cantante e fotomodella calabrese.

Daniele Grassia aka Neroone nasce a Cosenza il 3 marzo 1986. Muove i suoi primi passi all’età di 13 anni, quando a Paola, cittadina dove ha vissuto per 20 anni, inizia a prendere confidenza con foglio, penna,beat hip hop. All’età di 15 anni ‘scopre’ l’amore per la musica in levare e per la musica da ballo Giamaicana, da qui partono le influenze nella musica di Neroone.

Arrivano le prime registrazioni, nel 2005 prepara il suo primo demo dal titolo “Vita Mia”. Con la diffusione sul web dei suoi primi pezzi, i lavori e le collaborazioni aumentano. Conduce un programma radio nel 2007, lo stesso anno partecipa ed arriva in finale ad un contest di freestyle tenutosi in Calabria presentato da Kiave, tante apparizioni in dancehall con il suo carico di energia e hype. Nel 2009 esce il suo Ep “Black Bull”, (6 tracce più una bonus track ); nel 2010 prima collaborazione con l’etichetta milanese Greezzly Production, collaborazione nata da una grande amicizia, dalla quale esce fuori una tune che celebra le serate alcooliche con gli amici dal titolo ‘Fegato Killa’. Aumentano gli show (cosi come le registrazioni di dubplate per sound/crew italiani e non), di conseguenza cresce l’esperienza e l’affiatamento con il pubblico ed infatti riesce ad esibirsi live prima di artisti del calibro di Sizzla, Junior Kelly, General Levy, Sud Sound System, Brusco,Raina, Treble, Gioman & Killacat, BoomDaBash, Chuck Fenda, Gappy Ranks, Tanya Stephens. Nel 2011 il lavoro si fa sempre più intenso e dapprima esce il singolo “Solo Tu”, nel quale il giovane artista celebra l’amore per la madre sul Flowers Riddim (targato Nite Lite Production, da Roma) e successivamente l’ep dal titolo “Sms…Msn (siamo messi sotto ma sottomettersi no)” che contiene l‘omonima canzone con altri tre pezzi come Free up Mi Meditation, Fuya Fuya, Infame ,un lavoro prodotto da Audioplate Records. Nel luglio del 2011 esce ‘Make Me Strong’ su un altro riddim targato Nite Lite, Party Session Riddim, con artisti del calibro di Million Stylez, Brusco, Gioman, Killacat, Gemstone .

Nel 2012 nasce una combination insieme a General Levy,su un beat raggamuffin prodotto da Kalabreeze in collaborazione con Pakkia crew, dal nome ‘Ganja We Love’. Il suo show, coinvolgente e sempre diverso, riesce a trascinare facilmente la massive. Nel maggio del 2014 Nerone vola a Tenerife per l’anniversario del sound dell’amico Mono [Lava Sound]; da questo splendido viaggio e dopo il live della serata nasce la collaborazione con Dj Arrocin, produttore raggamuffin’ Canario talentuosissimo. Così il 10 novembre dello stesso anno esce l’ep, interamente prodotto da Riceland Records, ​ ‘Son Of A Beach’, anticipato dall’uscita di 2 singoli con tanto di video autoprodotti su youtube: ‘Mi Land’ a giugno e ‘Son Of A Beach’ a ottobre. Dopo aver portato ‘Son Of A Beach’ un po’ in giro, arrivando anche ad Amsterdam oltre che in Italia e a Tenerife, nel 2017 arriva finalmente il primo album tanto atteso dall’ artista: ‘Speransia’. Il disco contiene 10 brani, 8 dei quali prodotti da Neroone x Neroone Empire Music, uno prodotto da Dj Afghan & Delamix e un ultimo da Don Proots (Ganja Social Club, Mujina Crew) da Cosenza. L’ album rispecchia a pieno le radici del singer, nate nell’ hip hop e intricatesi poi con la reggae music e i suoi derivati. Vanta collaborazioni con artisti sia internazionali, quali Gappy Ranks from U.K. e Jayharno from Jamaica, che nazionali come Ronnie McAdoo, Tonypolo, Shark Emcee, Giupazù, LadYlah e Kumpa Kreo. Un disco carico di speranza: “Si, la speranza che un giorno si possa vivere di solo amore”.

GUARDA IL VIDEO: