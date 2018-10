Torna a Cosenza, al Chiostro di San Domenico, ‘Expo Senior e Junior’

Da domani a sabato torna a Cosenza, per la sua V edizione, l’iniziativa di divulgazione medico-scientifica e di sensibilizzazione sociale sui tema della terza età , della famiglia e del rispetto per la vita e la salute.

COSENZA – Tema della giornata internazionale di quest’anno è “Festeggiando gli anziani, paladini dei diritti umani”, a riprova del fatto che gli anziani rappresentano ancora adesso una risorsa inesauribile, un valore aggiunto e che bisogna far di tutto, istituzioni in testa, per avviare e portare avanti quei processi di invecchiamento attivo della popolazione in grado di mantenere sempre viva la dignitĂ degli anziani, favorendone l’integrazione nel tessuto connettivo della societĂ . E proprio per l’attenzione che l’Amministrazione comunale di Cosenza ha riservato alla terza etĂ , a tenere a battesimo la V edizione di “Expo Senior e Junior, è stato il Sindaco Mario Occhiuto, anche in considerazione del fatto il Comune di Cosenza è tra gli enti che hanno patrocinato la manifestazione, promossa dall’Associazione “Volare a Santo Stefano”, in collaborazione con il Ministero della Salute, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Rende e l’Associazione “Biologi senza frontiere”.

Particolarmente nutrito il programma dell’Expo, suddiviso anche quest’anno per aree tematiche e che avrĂ come leit-motiv quello della famiglia, autentico perno sul quale dovrĂ svilupparsi il pieno convincimento che la buona salute si ottiene solo se si coltiva un campo di buone maniere, cibo sano, prevenzione, sport, divertimento e tanti sorrisi. Particolarmente atteso, per lo spessore di due autentiche eccellenze dell’ortopedia, il convegno, in programma sabato 6 ottobre, alle ore 11,15 sulle nuove frontiere dell’Ortopedia. I relatori sono, infatti, due vere e proprie eccellenze: Francesco Iacono, chirurgo ortopedico dell’Istituto Humanitas di Milano e Massimiliano Mosca, anch’egli chirurgo ortopedico del “Rizzoli” di Bologna. In particolare il dottor Iacono che è cosentino, è il chirurgo ortopedico che sta contribuendo a disegnare, con l’equipe del prof.Maurilio Marcacci, dell’Istituto “Humanitas” di Milano, gli orizzonti futuri della chirurgia rigenerativa in ambito ortopedico, conducendo una serie di ricerche sulle cellule staminali e sul loro impiego nella cura di patologie collegate all’usura della cartilagine articolare. Funzioneranno, inoltre, dei veri e propri gabinetti medici finalizzati alla prevenzione delle malattie, con la misurazione gratuita dell’ipertensione arteriosa, dell’udito, della glicemia. Gli aspetti della divulgazione medico-scientifica del programma sono stati illustrati dal direttore scientifico Giovanni Misasi, presidente dell’Associazione “Biologi Senza Frontiere”.