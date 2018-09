A Cosenza, domani, la terza giornata nazionale della psico-oncologia

Domani dalle ore 10:00 alle ore 12:30 contestualmente nei reparti di Oncologia, Radioterapia ed Ematologia dell’azienda ospedaliera di Cosenza e nei reparti di Oncologia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, i soci di SIPO Cosenza e provincia organizzano l’open day della psico-oncologia.

COSENZA – I lavori verranno avviati dai rispettivi DG: AO di Cosenza, Dr. Achille Gentile e ASP. Dr. Raffaele Mauro. Presenzieranno i direttori dei rispettivi reparti: il dr. Serafino Conforti, direttore Oncologia medica, il dr. Luigi Marafioti, direttore di Radioterapia, il dr. Massimo Gentile e il dr. Ernesto Vigna, responsabili entrambi dell’Ematologia, il dr. Gianfranco Filippelli, direttore Oncologia di Paola, il dr. Franco Iuliano, Oncologia di Rossano e i dottori, Giancarlo Dipinto e Ivano Schito dell’Oncologia di Castrovillari. La dr.ssa Angela Piattelli, coordinatore di SIPO Calabria, il dr. Ferruccio De Rose, segretario regionale, il dr. Fabrizio Piro, consigliere SIPO, insieme alle Psico-Oncologhe Maria Domenica Iuvaro, Eleonora Colistra, Adele Massenzo, Sabina Turone, Giada Alessandro, Michela Loiacono erogheranno, a chi ne farĂ richiesta, colloqui informativi sugli scopi e sull’efficacia degli interventi psico-oncologici per i pazienti e le loro famiglie.

Il tema su cui SIPO Nazionale invita tutti a riflettere in questa giornata è: “Il tempo delle attese in Oncologia”. Il tempo di attesa che vive chi sa di avvicinarsi ad un evento carico d’ansia e dolore è un tempo non sempre uguale a se stesso: dipende infatti dal punto di vista che si assume per osservarlo e descriverlo. Dipende dall’orizzonte temporale che prendiamo in considerazione. Il tempo può essere dunque concepito in maniera differente da persone diverse, da diversi gruppi di persone o anche dalla stessa persona in momenti diversi della propria vita. Esiste il tempo delle istituzioni sanitarie con procedure e protocolli. Esiste il tempo del medico e della strumentazione tecnica. Ma esiste anche il tempo della solitudine del paziente carica di paura, angoscia che fa si che poche ore possono essere vissute come un periodo molto breve ma soggettivamente, trasformarsi in un’attesa infinita. Con la malattia oncologica soprattutto le persone sono costrette a confrontarsi col significato del loro esserci in quel particolare modo e con quel preciso destino. Il tempo rivela, in sintesi, il dramma del dare senso al tempo della malattia che coinvolge corpo e mente. Osservare/accogliere salute residua e ricerca di senso e di nuova progettualità è tutto ciò che paziente a famiglia possono fare. E’ qui che si inserisce a pieno titolo la Psico.Oncologia e i professionisti di tale disciplina. Gli Psico- Oncologi di SIPO Cosenza e provincia ringraziano i volontari di Salute Donna, sezione Cosenza e tutti i volontari, le scuole, i cittadini, i pazienti e i familiari che vorranno prendere parte a tale importante iniziativa.