Al via il road tour Aludays dedicato alla raccolta e riciclo dell’alluminio

Sono le giornate dedicate alla raccolta differenziata dell’alluminio del Consorzio CIAL, che coinvolgeranno alcune città del sud Italia nelle quali il Consorzio opera da tempo, con i Comuni e le società del territorio, per migliorare i risultati di raccolta differenziata dell’alluminio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito.

COSENZA – Cinque i capoluoghi selezionati (Cosenza, Salerno, Lecce, Sassari e Cagliari) grazie alla volontĂ della pubblica amministrazione di rendere queste cittĂ modello di sostenibilitĂ ambientale. I risultati di raccolta differenziata dell’alluminio a Cosenza sono incoraggianti e stabili negli ultimi due anni. Parliamo di lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, il foglio sottile, tubetti, tappi e chiusure varie. Obiettivo degli Aludays, realizzati con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Cosenza, è celebrare questi risultati, ma anche soprattutto consolidarli e migliorarli. I cittadini di Cosenza saranno così convolti, per quasi due mesi, da una serie di iniziative che CIAL ha messo in campo con l’obiettivo concreto di fare ancora meglio e di piĂą.

Lo stand sarà inaugurato da un incontro con la stampa domani alle ore 11. Interverranno: Stefano Stellini, responsabile relazioni territoriali di CIAL, Carmine Vizza, Assessore del Comune di Cosenza con delega al benessere e alla qualità del tempo e degli spazi. All’evento parteciperanno inoltre le rappresentative di piccoli studenti della Scuola Primaria “Corrado Alvaro” e della Family Primary School.