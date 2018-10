Conto alla rovescia per l’Annual Meeting Internazionale della Deutscher ReiseVerband

Si svolgerà a Reggio e a Scilla dal 10 al 14 ottobre 2018.

COSENZA – Dopo un lungo iter di candidatura e diverse visite ispettive, la Calabria si è infatti aggiudicata la possibilitĂ di ospitare uno degli appuntamenti in ambito turistico piĂš prestigiosi d’Europa, oggi alla sua sessantottesima edizione, che ogni anno si tiene in una localitĂ considerata di grande interesse per lo sviluppo di nuovi mercati turistici, soprattutto per i tedeschi e che porterĂ nella regione considerata “ad alta potenzialità ” circa 600 tra i massimi esponenti del settore turistico tedesco, dai tour operator alle agenzie di viaggio, alle compagnie aeree.

Il Meeting DRV consentirà alla Regione Calabria, che ospita l’evento, e all’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), di sfruttare la visibilità e la affidabilità dalla Federazione del turismo tedesco per far conoscere al mercato mondiale, ma soprattutto a quello tedesco – che rappresenta il primo bacino di domanda- la “destinazione Calabria”.

Come è già avvenuto in occasione del “press trip” che ha portato nella regione decine di giornalisti tedeschi: un gruppo dei principali referenti della stampa di settore che è stato guidato nei luoghi che ospiteranno il meeting (Piazza Italia, Teatro Cilea, palazzo S. Giorgio, palazzo Alvaro, Museo Archeologico, Lungomare, a Reggio Calabria; Marina e Chianalea a Scilla; Pizzo e Tropea) e hanno avuto un’anteprima delle potenzialità turistiche della Regione in tutti i segmenti di mercato sui quali l’ente regionale sta investendo: mare, natura, sport, benessere, cultura ed enogastronomia. O come accaduto sia l’8 giugno scorso – presso la sala “Piazza Paolo Orsi” del Museo Archeologico di Reggio Calabria – e il 7 settembre scorso – presso l’Ambasciata Italiana a Berlino – dove si sono svolte due conferenze durante le quali è stata presentata la bellezza e la variegata offerta della Calabria e dove il presidente della Giunta Regionale, Mario Gerardo Oliverio ha illustrato le strategie dell’Ente in merito allo sviluppo turistico di tutto il territorio della regione e le importanti ricadute dell’evento sul settore.