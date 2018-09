Alle ore 20,30, nell’ambito dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, curati dal Comitato Nostra Signora di Lourds, che si terranno nel centro sociale di Cammarata, gli imprenditori spiegheranno come capacità , risorse ed imprese sono presenti nel territorio con specificità e potenzialità .

CASTROVILLARI (CS) – L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale prospetta di creare un

momento di fattiva conoscenza per rendere più propulsiva tale “forza” la quale non può fare a meno di riferimenti ed umanità in grado di creare occasioni a livello verticale ed orizzontale, lungo tutta la filiera.

La serata sarà caratterizzata da istanti di convivialità . La proposta tende a coinvolgere e mettere in rete le virtualità dell’area e come questa può concorrere nel mercato offrendo opportunità di sviluppo. E’ con questa consapevolezza che è stato ideato l’incontro il quale desidera far comprendere la portata di ciò che da anni, rappresenta questa sensibile parte del nord Calabria per la piccola e media impresa, le quali hanno dato prova, nonostante limiti e problemi, di saper incrementare la redditività e produrre ricchezza da redistribuire alla comunità . Questa è la sfida e la riflessione che si vogliono provocare.