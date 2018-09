Inschemical è l’album d’esordio della band calabrese

E’ il primo lavoro, composto da otto brani,della omonima band alternative rock.

COSENZA – Si tratta di un percorso ambientato in locazioni melodiche che partono dalle sonoritĂ distorte della prima parte del disco fino a risolversi nel sound dolce coadiuvato dagli archi dell’ultimo brano. Il Progetto Inschemical nasce nel 2012 con l’intento di creare melodie in chiave rock a supporto di tematiche sociali di vario genere, dalle esperienze personali a quanto di spiacevole ogni giorno vedono. “Non ci definiamo compositori, e forse non lo faremo mai. Ci piace l’idea di sentirci semplici ideatori di melodie da associare a sonoritĂ in continua ricerca”.