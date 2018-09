Tutto pronto per la VIII edizione del ‘Calabbria Teatro Festival’

La macchina organizzativa non si è mai fermata per offrire al pubblico un cartellone di qualità ; segno questo del lavoro di “Khoreia 2000”, della direzione artistica di Rosy Parrotta e quella organizzativa di Angela Micieli.

CASTROVILLARI (CS) – Anche in questa edizione: spettacoli, laboratori, corti teatrali, presentazione libri, incontri culturali, mostre d’arte, installazioni artistiche, percorso enogastronomico e premio frontiere aperte. Dal 7 al 14 ottobre 2018 si svolgerĂ il Festival, con appuntamenti che si terranno tra il Protoconvento francescano ed il Castello aragonese, nel cuore del “borgo antico” della cittĂ di Castrovillari. Il Festival vuole lanciare il messaggio che… vale la pena diventare grandi!

La giovane mamma, nello scatto/immagine di questa edizione, realizzato da Tommaso Barone e Fabrizio Burreci “ Fosbury Style visual Art” di Castrovillari, porta in grembo una nuova vita; il suo sguardo è rivolto in avanti, in alto, sul mondo che accoglie e proietta la sua ombra, che a sua volta, è concentrata però su se stessa, su quel grembo, metafora di speranza. E con l’augurio di un futuro migliore per tutti, offrendo spunti di riflessione, momenti di incantevole suggestione e conviviale condivisione, nasce l’invito all’ottava edizione del CalĂ bbria Teatro Festival.