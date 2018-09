‘Fatti di Musica 2018’, invita gli istituti scolastici calabresi al Musical ‘La Divina Commedia’

C’ è fermento per il ritorno in Calabria, dopo dieci anni dalla prima assoluta, della straordinaria Opera di Mons. Marco Frisina.

COSENZA – La grande Opera musicale originale, che ha emozionato centinaia di migliaia di spettatori in tutta Italia, presentata in prima assoluta in Calabria nel 2008 con il record di oltre 15.000 spettatori in tre giorni, tornerĂ al Palacalafiore di Reggio venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 (unica tappa calabrese) con spettacoli mattutini alle ore 10.15 per le Scuole e serali alle ore 21.00 per tutti.

Per gli spettacoli mattutini delle ore 10.15, riservati esclusivamente agli Istituti Scolastici di qualsiasi grado, il prezzo dei biglietti è di euro 14,50 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 studenti. Per prenotare e partecipare alle repliche del mattino, è necessario rivolgersi esclusivamente all’organizzazione, telefonando ai numeri 0968441888, 3484504430, oppure scrivendo alla mail info@ruggeropegna.it.

L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2018”, la trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, con la collaborazione dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria. L’imponente spettacolo sarà premiato come Migliore Produzione di Opera Musicale Moderna del 2018.

L’ emozionante opera musical originale basata sulla Divina Commedia di Dante, considerata la più importante Opera Letteraria italiana di tutti i tempi, tornerà con il suo imponente allestimento, un grande cast, la regia di Andrea Ortis e la voce narrante di Giancarlo Giannini. La sceneggiatura è firmata da Gianmario Pagano, le scenografie sono di Lara Carissimi, le coreografie di Massimiliano Volpini, il disegno luci di Valerio Tiberi ed Emanuele Carlucci.

Lo spettacolare viaggio di un uomo dentro se stesso, il racconto del sentiero che attraversa i tre fantastici regni dell’ Inferno, del Purgatorio e del Paradiso; il profondo e coraggioso restyling di Ortis, le straordinarie musiche del grande compositore e maestro Marco Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma, un cast formidabile, proiezioni di ultima generazione animate in 3D, un suggestivo impianto scenografico, oltre 200 costumi, un corpo di ballo acrobatico ed un disegno luci eccezionale, condurranno il pubblico di tutte le età  dentro e addosso alla potente fantasia del genio di Firenze.