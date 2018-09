BoCs Art, oggi performance sulle parole dimenticate del dialetto calabrese

La pittura di Francesco Fusi fa invece rivivere personaggi della cultura arbëreshë, da secoli presente nel territorio cosentino. Al contempo, due figure femminile di donne calabresi che salutano, immerse in un grande bosco, sono il soggetto del disegno-scultura di Elisa Mossa. Il rito di passaggio da mondi differenti accompagna le espressioni di Luca Matti in cui il rapporto tra l’uomo e la città viene raccontato in modo ossessivo tramite disegni e pittura in bianco e nero. Il disegno puro, ma nella sua forma animata, è impiegato da Danilo Sciorilliper realizzare un’opera video in cui il momento iniziale che precede l’azione dell’atleta crea un senso di attesa che lascia immaginare a piacere il seguito del combattimento. Il fumetto come modalità di espressione dell’arte è il campo di lavoro di Dario Guccio, che presenta una serie di personaggi e gesti di scambi di energia. Ancora, l’opera-fumetto di Marco Pio Mucci racconta momenti di tenera umanità familiare del padrino Don Vito Corleone. Infine Gabriele Picco si confronta con la scultura utilizzando materiali del territorio che rivestite d’oro, sottolineando l’importanza e preziosità delle risorse della Calabria.