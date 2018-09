Le ricette dello chef – Polipo arrabbiato con vino rosso, su crema di patate

Questa settimana una ricetta molto intrigante utilizzando il polipo che in questa versione è reso succulento grazie al particolare accostamento di due ingredienti amatissimi in una regione d’italia, il vino rosso e la ‘nduja calabrese

Il polipo o polpo è un mollusco molto amato e pregiato ed è molto ambito dai pescatori di professione; si consuma tutto l’anno ma in estate si presta a moltissimi piatti freddi che, oltre ad essere buonissimi, sono sostanziosi al punto da costituire un’unica portata. Spesso è un ingrediente di insalate e si accompagna a patate lesse ma in questa ricetta proponiamo un accostamento inedito inserendo vino e ‘nduja calabrese. Esso diventa un ottimo piatto da servire come antipasto, secondo o piatto unico.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di polpo

50 grammi di ‘nduja

3 spicchi di aglio

500 ml di vino rosso

20 cl di olio di oliva

alloro

prezzemolo tritato

sale e pepe q.b.

5 patate della Sila IGP

Preparazione

Pulite il polpo sotto l’acqua corrente privandolo delle viscere, del dente centrale, degli occhi e, per quanto possibile, della patina liscia che lo ricopre. Se non siete esperti chiedete al vostro pescivendolo di vendervelo giĂ pulito oppure acquistatelo congelato.

Tagliate il pesce a pezzi della dimensione di una noce per diminuire i tempi di cottura.

In una padella antiaderente, fate rosalare un aglio tagliato a metĂ , in olio extravergine di oliva; quindi eliminate l’aglio ed aggiungete le foglie di alloro e la ‘nduja sbriciolata. Unite il polpo e fate rosolare per qualche minuto a fuoco moderato; poi aggiungete il vino rosso e il prezzemolo tritato, portando il fuoco a fiamma vivace.

Lasciate evaporare il vino per qualche istante e abbassate la fiamma, coprite con un coperchio e lasciate cuocere per circa un’ora. Se il sughetto con il vino dovesse stringersi troppo aggiungete dell’acqua calda. Aggiustate di sale e pepe e lasciatelo raffreddare.

Nel frattempo mettete in una ciotola per forno a microonde le patate solo lavate e chiuse con la pellicola, bucherellatela e cuocete per 10 minuti a 750w.

Finita la cottura schiacciate le patate e frullatele con il mixer con un po’ di brodo vegetale. Poi aggiustate di sale e pepe.

Infine prendete i piatti, mettete sul fondo la crema di patate, sopra il polipo e servitelo con un pò di olio di oliva e del prezzemolo tritato.