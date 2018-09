Corsi di teatro all’Officina delle Arti, da spettatori ad attori (AUDIO)

L’Officina delle Arti è una realtà molto dinamica della città di Cosenza, un luogo accogliente e anche di formazione. Il 4 ottobre prossimo saranno presentate le attività e i nuovi corsi per i più piccoli, i ragazzi e gli adulti. Perchè tutti possono apprendere le nozioni di teatro

COSENZA – L’Officina delle Arti a Cosenza è davvero un posto unico dove trascorrere una piacevole e speciale serata assistendo a spettacoli musicali, teatrali ed artistici di vario genere. E’ un luogo fatto di arte e fermento culturale che offre, tra le tante attività anche quella del Teatro Ragazzi. Corsi di formazione per chi ha un’età compresa tra i 7 e 10 anni e tra gli 11 e i 14 anni. I ragazzi hanno l’opportunità di vivere un’esperienza importante per la loro formazione, non solo come spettatori ma anche come attori.

Il teatro è legato strettamente al gioco e, attraverso questo, è messo al centro del suo mondo ed ha l’opportunità di esprimerlo liberamente, sviluppando le sue capacità creative ed elaborando la sua sfera emotiva. La pratica del teatro è uno strumento didattico importante, che va dall’uso del corpo, dello spazio e della voce, con piccoli elementi di fonetica e dizione. Le varie fasi sono: il racconto e l’ascolto di sè e degli altri, il gioco dell’improvvisazione, il copione e la sua interpretazione, la messa in scena e le prove, lo spettacolo.

Non solo ragazzi però perchè la formazione è prevista anche per i più grandi grazie al Teatro Adulti. Eh sì perchè anche per gli adulti è un bellissimo gioco, finalizzato alla socializzazione, allo scambio emotivo, al miglioramento della presenza e al controllo delle emozioni nei rapporti quotidiani.

Inoltre, migliorerà la dizione e la pronuncia, l’emissione vocale e la respirazione, la voce, il movimento e la postura, la mimica facciale e l’espressività . I corsi saranno tenuti dal regista Eduardo Tarsia (coadiuvato dagli attori della Compagnia Stabile) che ha illustrato le particolarità della formazione ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTA



Tutti i corsi termineranno con una esibizione teatrale. Inoltre, i corsisti parteciperanno, a richiesta, alle attività sceniche della Compagnia Teatrale Stabile dell’Officina delle Arti, per la stagione 2018/19. Ad ogni corsista sarà consegnato un attestato di partecipazione. Nel costo di frequenza è compreso tutto il materiale didattico. Per maggiori informazioni il prossimo 4 ottobre si terrà una conferenza stampa, per illustrare agli interessati, ai cittadini e agli amici dell’Officina delle Arti, tutte le attività in programma per questa stagione 2018 201. Per informazioni è possibile contattare il numero 349 144 3566.