L’Associazione di volontariato Auser firma il progetto ‘Anchise’

Anche per l’anno 2018 verrà svolto, presso la sede associativa di corso C. Colombo 29 , il Servizio Civile con il progetto approvato “Anchise”, di cui il Comune di Paola è coprogettatore.

PAOLA (CS) – Dopo quasi venticinque anni di attività mirata a promuovere l’idea di invecchiamento non come un periodo residuo, bensì come un’epoca della vita nella sua interezza, l’Auser crede che da ciò bisogna partire per reimpostare una cultura che favorisca lo scambio intergenerazionale attraverso l’avvio di un processo al cui centro vi è la persona nel suo divenire sociale. Una cultura della partecipazione attiva, in grado di migliorare e favorire le relazioni, l’inclusione sociale, motivare alla solidarietà , al dialogo tra le generazioni, alla partecipazione, alla vita democratica. Le attività progettuali prevedono l’impiego di 10 giovani, fra i 18 ed i 29 anni non compiuti, per la durata di 12 mesi al fine di promuovere lo scambio e il confronto intergenerazionale, come impegno concreto dei giovani a fianco di persone appartenenti alla terza età ; costruire un solido ponte tra generazioni partendo dallo scambio di saperi e culture.

I volontari del Servizio Civile saranno coinvolti a supporto delle attività previste ed opereranno unitamente ad altre figure professionali e volontarie, al fine di intraprendere un percorso di crescita e arricchimento personale, oltre che a sviluppare competenze generali e specifiche. Esperienza nel mondo del volontariato, ma anche una piccola opportunità di remunerazione (circa 430 € mensili per un anno), un po’ di ossigeno in un particolare momento non facile per tutti. Sono partner del progetto il Centro Servizi Volontariato di Cosenza, UNIAUSER “V. Padula”, Gli amici del cuore di Paola, Associazione medici volontari della Calabria, la Società di salvamento Sezione di Paola, l’Associazione Artemisia Gentileschi, l’Associazone di volontariato Silvia di Longobardi. Il circolo Auser e il Comune di Paola, unitamente a tutte le organizzazioni facenti parte del partenariato, da tempo perseguono l’obiettivo di rafforzare il ruolo del volontariato e dell’impegno sociale a vantaggio della collettività e della qualità dei servizi offerti.