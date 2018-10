Il cuore è il protagonista dello spettacolo teatrale multimediale che andrà in scena Giovedì 11 ottobre alle 20:45 presso la Sala Multimediale di Cosenza P.zza Bilotti e venerdì 12 Ottobre presso il Teatro Rendano e ospiterà due repliche.

COSENZA – E’ uno spettacolo a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari; durante lo spettacolo verrĂ spiegato con chiarezza e in modo semplice cos’è, come funziona e come farlo stare bene, la natura delle comuni malattie cardiovascolari e la loro prevenzione, con suggerimenti di corretta alimentazione, con la partecipazione del Chef Franco Ruggero.

Lo spettatore riesce a entrare nel mondo e nel meccanismo del cuore attraverso una carrellata di immagini, suoni ed effetti multimediali stupefacenti che lo portano a comprendere meccanismi complessi e a rendersi conto che lo stile di vita può influire positivamente o negativamente sul corretto funzionamento del nostro corpo. Lo Spettacolo del Cuore ha ottenuto 16 patrocini tra ASL ed Associazioni Scientifiche ed il patrocinio nazionale permanente dalla Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC).