Cosenza aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

COSENZA – In occasione delle Giornate europee del patrimonio promosse dal MIBAC per il weekend del 22 e 23 settembre, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone aderirà all’iniziativa che quest’anno ha per tema “L’Arte di condividere” con gli incontri su archeologia e restauro che si terranno nella sala della sede di piazza Valdesi dalle h 15,30. Nella prima delle due giornate si discuterà con gli archeologi Carmine Colelli, Giovanna Verbicaro, Sara Morsiani e Lino Traini delle campagne di scavi e rilievi, della cultura materiale e della valorizzazione dei beni archeologici.