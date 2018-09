Musica colta al Museo dei Brettii e degli Enotri, al via la nuova stagione

Diciannove concerti, dal 22 settembre al 22 dicembre, fanno l’Autunno Musicale a Cosenza, appuntamento molto atteso dagli amanti della buona musica che apre, di fatto, una nuova stagione del Museo dei Brettii e degli Enotri.

COSENZA – Il Direttore artistico Luigi Santo, insieme alla presidente della Commissione consiliare cultura Alessandra De Rosa, ed al Direttore del Museo Marilena Cerzoso ha presentato tutte le novità . Non solo musica classica – così il M° Santo sul cartellone di questa diciannovesima edizione – ma certamente musica colta, con incursioni nel jazz così come nella musica del 1200, nell’anima argentina del tango e nelle arie spagnole”. Una scelta, quella di variegare l’offerta musicale, che negli anni ha premiato l’Autunno Musicale, conquistando un target sempre più ampio di pubblico che oggi segue la stagione anche dalle altre province calabresi, Catanzaro e Vibo Valentia in particolare. “Il nostro pubblico, soprattutto quello che viene da fuori città – continua il Luigi Santo – trova nei nostri appuntamenti, tradizionalmente il sabato pomeriggio e qualche volta la domenica, l’occasione per immergersi in una proposta culturale che va oltre la musica, comprendendo anche itinerari guidati nel nostro centro storico e degustazioni di vini calabresi all’interno del museo, grazie al supporto della società Museion”. E il Museo dei Brettii e degli Enotri, situato nel complesso monumentale di S. Agostino, è sicuramente tra i luoghi più suggestivi della città che, tra non molto, si offrirà ai visitatori in tutto lo splendore del chiostro cinquecentesco fresco di restauro. “La nostra missione – afferma il Direttore Marilena Cerzoso – resta quella di proporci non soltanto come luogo di conservazione ma anche di produzione culturale e l’apertura di nuovi spazi non può che rafforzare questa vocazione”. E tra le ‘offerte’ del Museo, un posto importante è occupato dai seminari e iniziative di confronto e discussione su tematiche e pubblicazioni di carattere archeologico. La prima, il 20 settembre, sarà la presentazione della ‘Guida Archeologica della Calabria’ di Fabrizio Mollo, mentre si sta affinando la programmazione del prossimo anno. Intanto il benvenuto all’Autunno, il 22 settembre, scivolerà sulle note del Trio germanico Brahms che unisce violino (Marco Reiss), corno (Ueli Bitterli) e pianoforte (Jonathan Alder) su un programma di musiche di Schumann, Brahms e Debussy. Tutti i concerti sono alle ore 18. Abbonamenti e biglietti già in prevendita all’agenzia Inprimafila (anche on line) e presso la libreria Mondadori.