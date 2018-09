La Voce Produzione è ancora protagonista del Festival della Musica Italiana di New York

Una collezione di successi per l’Accademia Musicale di Cecilia Cesario.

COSENZA – Il 2018 è stato un anno ricco di eventi e premi per i talenti della bella realtĂ cosentina, dopo il successo di Raffaele Renda a Sanremo Young ed il prestigioso Premio Pericle d’Oro; Giulia Aloia si è aggiudicata la vittoria al Premio Gianni Ravera 2018, riconoscimenti anche per Ottavio Sirianni e Pier Roberto Pascuzzo al Premio San Francesco Saverio ed ora Anna Laura Spensierato in volo per New York. Il mese di settembre è un mese che segna la riconferma de La Voce Produzione negli States, la giovane cantautrice paolana sarĂ infatti tra i protagonisti della nuova edizione del Festival della Musica Italiana, che si terrĂ il prossimo 7 Ottobre nella splendida location del Master Theater Millennium di Brooklyn e che vede la presenza di artisti di fama nazionale come Arisa, Bobby Solo, Emiliana Cantone e moltissimi altri.

Il Festival, nato dall’iniziativa dell’Associazione Culturale Italiana di New York, ha rappresentato fin dalle sue origini, un veicolo per la promozione della cultura italiana e l’interscambio culturale fra Stati Uniti e Italia, attraverso una delle più importanti e apprezzate forme d’arte del “Bel Paese”: la musica. Al momento, il Festival della Musica Italiana di New York rappresenta la più importante e prestigiosa manifestazione canora di matrice italiana che si svolge fuori dall’Italia. In costante crescita, sia in termini di partecipazione che di prestigio, l’anno scorso erano presenti più di 1000 spettatori. A confrontarsi sul palco, saranno 10 artisti, provenienti dall’estero e dall’Italia, i quali concorreranno, per aggiudicarsi la palma di vincitore della rassegna canora. Si tratta di un successo raggiunto attraverso l’encomiabile lavoro e la passione dei membri della dall’Associazione Culturale Italiana di New York. Fra questi, da ricordare, Tony Di Piazza, Chairman del Festival, Tony Mulè, Il Presidente, il Presidente, Salvatore De Castro per la direzione artistica, Anthony Pasquale, per le Pubbliche Relazioni USA e Simona De Melas per l’Italia, Antonio Vandoni (Direttore Artistico musicale Radio Italia) responsabile selezioni Italia, Michele Viola, responsabile legale per l’Italia, Francesco D’Amico, webmaster e Angelo Venuto & Voices responsabile dell’orchestra.

Emozionatissima Anna Laura Spensierato, ai microfoni di Rlb: “Sono ancora incredula e vivo intensamente questo risultato, portando via con me tutta la Calabria e l’orgoglio della gente che mi supporterĂ in questa avventura. La mia forza – ha poi concluso – è nell’abbraccio della mia famiglia e della mia insegnante. Onorata, fiera e carica per la partenza”.Â