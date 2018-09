Tutto pronto per ‘Le Ferrari a Paola’, evento motoristico previsto per domani

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Club “Scuderia Ferrari – The Official Passion” e con il “Calabria Racing” di Catanzaro organizzano il ritrovo d’eccellenza.

PAOLA (CS) – L’evento prevede la partecipazione di 27 bolidi di Maranello (da 6, 8, 8 special e 12 cilindri), provenienti anche da fuori regione. Il programma predisposto per la giornata prevede l’accoglienza presso il Centro Commerciale “Le Muse” (Via Sant’Agata ore 9.30), mezz’ora più tardi la tappa presso la parte centrale del Lungomare San Francesco (per la registrazione delle auto), alle ore 10.30 inizierà la “Sfilata di Regolarità ” e, dopo una pausa di due ore (dalle 13.00 alle 15.00) la ripresa della sfilata verso il Centro Storico, con sosta in Corso Garibaldi, la giornata si concluderà alle ore 16.30 presso il Santuario, dove si terranno le cerimonie di benedizione e premiazione. Alla vigilia del V Centenario dalla Canonizzazione del Patrono della Regione Calabria, l’Amministrazione Comunale di Paola inizia a “scaldare i motori” con iniziative sempre più esclusive e coinvolgenti.