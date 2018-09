Miss Italia: la calabrese Naomi Rizzo é stata eletta ‘Miss Miluna’

E’ uno dei riconoscimenti piĂą prestigiosi che vengono assegnati nell’ambito del concorso, mai attribuito, tra l’altro, ad una calabrese.

COSENZA – La ragazza di Mirto Crosia sarĂ così alla finalissima del 17 settembre a Milano insieme all’altra calabrese, Giuliana Panzino. “Siamo felicissimi e molto emozionati”, dice l’agente regionale di Miss Italia, Linda Suriano. “Naomi Rizzo – conclude l’agente – è una ragazza molto elegante e la prestigiosa fascia di Miss Miluna 2018 le calza a pennello. Dopo Maria Francesca Guido, che lo scorso anno è stata incoronata Miss Simpatia Interflora, la fascia di Naomi premia il grande lavoro che stiamo facendo in Calabria. Ora grazie a lei ed a Giuliana Panzino, entrambe protagoniste della finalissima del 17 settembre, possiamo sperare che la corona di Miss Italia torni in Calabria”. Naomi ha 22 anni ed Ă© alta 1,72 cm. Studia Scienze della nutrizione all’UniversitĂ della Calabria ed è diplomata in danza classica e moderna.

“Voglio ringraziare ancora tutti quanti voi che siete davvero in tanti a riempirmi di messaggi meravigliosi. Per me è una grande soddisfazione essere arrivata fin qui, ce la sto mettendo tutta e cercherò di portare a termine questo percorso nel migliore dei modi. La finalissima – precisa Naomi Rizzo – si terrĂ giorno 17 Settembre ore 21.00 su La7, non perdetevela. Io sono il numero 03, per tutti colore che volessero sostenermi”.Â