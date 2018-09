Nuovi appuntamenti con ‘Il Seme Tour’ del Kantier Kairòs

Riprendono i concerti della christian rock band con tre nuove tappe per “Il seme tour” tutte in programma nella provincia di Cosenza.

COSENZA – Domani i cinque musicisti calabresi farano tappa a Marano Principato in occasione della terza edizione dell’Experire Festival: nella serata dedicata alla solidarietĂ , alle ore 21,30 si esibiranno in Corso Annunziata, sul sagrato della parrocchia della Santissima Annunziata “per cantare pregando, e per sentire piĂą vicino chi ci ha toccato e ci tocca il cuore con la sua musica, amicizia e soprattutto con la sua presenza: Roberto”, scrive il gruppo. Infatti il concerto sarĂ dedicato a Roberto Adriano, cantante e musicista cosentino che a maggio dello scorso anno si è spento prematuramente a 41 anni. Il Kantier Kairòs tornerĂ sul palco il 15 settembre a Buonvicino, nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea per festeggiare insieme a tutti i fedeli il patrono San Ciriaco, monaco basiliano e abate. L’appuntamento è per le ore 21 in piazzetta San Ciriaco. Sul colle del paese il 18 agosto scorso è stata collocata una nuova statua monumentale del santo, che qui nacque e morì il 19 settembre del 1030. Domenica 16 settembre, ore 22, nuovo concerto in Piazza delle Fontane a Spezzano della Sila, nell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, in occasione della festa votiva in onore di san Francesco di Paola, patrono della Calabria e fondatore dei frati minimi. Nel centro storico del paese si trova il santuario a lui dedicato, costruito nel 1450 dai frati minimi, è meta di pellegrinaggi e custodisce una statua in legno del Settecento che lo raffigura. Nella lettera in cui presenta il programma del novenario della festa, al via il 7 settembre, il parroco don Emilio Antonio Salatino definisce il santo “un cercatore di veritĂ ”.