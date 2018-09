Il ‘Cetraro Summer Fest’ volge al termine: ‘E’ stata un’estate ricca di soddisfazioni’

Il cartellone estivo di musica, teatro, danza, moda, libri e incontri culturali andato in scena nella cittadina del Tirreno cosentino nei mesi di luglio e agosto fino ad arrivare ai primi di settembre, vanta consensi.

CETRARO (CS) – Un programma culminato con il premio nazionale Vela d’argento e che, nel corso dell’estate, ha portato a Cetraro: Bianca Atzei, Alessandro Cecchi Paone, Pupo, Silvia Mezzanotte, Maria Antonietta Spadorcia, Gianluigi Paragone, Davide Giacalone, Enzo Iacchetti, Peppino Di Capri e la Stefano Palatresi band, MimmoCavallo, Massimo Ranieri, Amedeo Ricucci e gli artisti del Cetraro jazz festival.

Il Cetraro Summer Fest si è realizzato con la partecipazione della Regione Calabria – Assessorato

alla Cultura, grazie al sostegno del consigliere regionale Giuseppe Aieta, al sindaco di Cetraro

Angelo Aita. Importante è stata, inoltre, la collaborazione della Pro loco di Cetraro e del

Gruppo Monte Carlo. Cetraro summer fest, di cui Francesco Occhiuzzi è il direttore artistico,

racchiude gli eventi che caratterizzano l’estate cetrarese da tempo e, soprattutto, punta ad esaltare il valore della “Settimana della Cultura benedettina” un progetto voluto dall’Assessorato comunale

alla Cultura, guidato dal vicesindaco Fabio Angilica, che comprenderĂ anche un ciclo di incontri e

dibattiti sulla influenza che la cultura benedettina ha avuto nella societĂ italiana ed europea.

La Vela d’argento è giunta alla sua quarta edizione e ha visto premiare, per la sezione Cinema e

teatro Saverio Vallone, figlio del grande Raf Vallone, che porta avanti un premio in nome del padre

che valorizza la cultura del territorio calabrese; per la sezione Giornalismo è stato premiato Pietro

Bellantoni giornalista del Corriere della Calabria e conduttore della trasmissione Lo sfascio che,

grazie ad una sua inchiesta, ha fatto emergere il caso delle ingessature con il cartone all’ospedale di

Reggio Calabria; per la sezione Medicina il premio è andato al dottor Massimo Falconi, medico

chirurgo, specialista delle malattie sul pancreas; a Rita Bellanza è andato il premio Talent e artisti

emergenti, nota al grande pubblico per le sue ottime perfomance all’ultima edizione di X Factor e

che vanta origini cetraresi. Il premio speciale Calabria è andato al capo della Protezione civile

calabrese Carlo Tansi reduce dai soccorsi a Civita per la tragedia avvenuta nelle Gole del Raganello

e che ha sottilineato come “bisogna cercare di mettere in sicurezza la natura per apprezzarne le

bellezze ed evitare che capitino altre tragedie”. Il premio Vela d’argento è andato a Bianca Atzei che

ha cantato i suoi brani piĂą apprezzati tra cui “Risparmio un sogno”, portato all’ultimo Sanremo. Intanto, con inizio l’1 settembre e chiusura il 7 si tiene Campus, a Palazzo del Trono, con Afam del Conservatorio Tchaihovsky.