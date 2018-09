Fresca e originale insalata di pasta calabrese

Una pietanza a base di patate della Sila arricchita da un tocco di Calabria con la cipolla di Tropea

Torniamo a parlare dei piatti ideali per l’estate. La ricetta della settimana che propongo è un’insalata di pasta dal sapore calabrese con fave, patate della Sila e cipolla di Tropea.

INSALATA DI PASTA

Ingredienti per 4 persone:

200 grammi di fave sgusciate

4 patate della Sila Igp

1 cipolla di Tropea

Pinoli 40 grammi

Parmigiano 100 grammi

Sale e pepe

Iniziamo prendendo due pentole e riponiamo al loro interno dell’acqua con un po’ di sale. In una faremo cuocere per 20 minuti circa le nostre patate della Sila Igp varietà agria precedentemente pulite e tagliate a dadini di media grandezza. Nell’altra faremo scottare le nostre fave per circa 5 minuti. A questo punto prepareremo il pesto in un frullatore metteremo dell’olio di oliva, le fave, i pinoli, il parmigiano grattugiato e frulleremo fino ad ottenere una crema liscia. Caliamo la pasta, io consiglierei delle penne, e facciamola cuocere in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Quando la pasta e le patate saranno cotte scoliamole per bene. Prendiamo una ciotola, mettiamo al suo interno la pasta, il pesto di fave, le patate e la cipolla di Tropea tagliata a fettine sottili. Mescoliamo bene il tutto (se necessario aggiungiamo olio) e serviamo a tavola con sopra un po’ di cipolla e un filo di olio di oliva.

Abbinamento con i vini italiani: un vino bianco servito molto fresco, ideale un Fiano d’Avellino

