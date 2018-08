Un’idea fresca e gustosa ideale per una gita al mare

La ricetta di questa settimana è dedicata all’estate. Utile sia per la sua facilitĂ di trasporto, ma anche per la sua bontĂ , ideale per un scampagnata al mare. Si tratta di un’insalata di riso al sapore di mare. Un piatto completo e leggero che si prepara in poco tempo. Richiede un limitato uso dei fornelli, che con il caldo risulta poco piacevole. Hanno un valore energetico ‘dietetico’: per 100 grammi non si superano le 330 calorie.

INSALATA DI RISO VENERE CON CALAMARI E GAMBERI

Ingredienti per quattro persone:

320 grammi di riso venere

12 gamberi rossi

4 totani

1 litro di brodo vegetale

10 pomodori datterini

4 foglie di basilico fresco

Sale e pepe quanto basta

Prendiamo una pentola, mettiamo al suo interno il brodo e portiamolo ad ebollizione. Mettiamo al suo interno il riso venere e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, scoliamo e facciamo raffreddare. Mentre il riso si raffredda puliamo i calamari, trituriamo i tentacoli con un coltello tranciante, laviamo la sacca, spelliamola e tagliamola a rondelle. Prendiamo i gamberi sgusciandoli e prelevandone la polpa. In una padella antiaderente versiamo un filo di olio di oliva e saltiamo per qualche minuto a fuoco vivace sia i gamberi che i calamari, devono cuocere poco altrimenti si induriscono. Prendiamo una ciotola grande mettiamo al suo interno il riso, i pomodori datterini tagliati a metĂ e i calamari con i gamberi aggiungiamo un po’ di olio, il basilico tagliato a striscioline, sale, pepe e mescoliamo il tutto. Volendo i gamberi potete anche tagliarli a pezzettini in base al vostro gusto. Ed ecco pronta la nostra insalata di riso al sapore di mare.

Abbimamento: ideale per questo piatto un vino Lambrusco servito freddo.

LEGGI TUTTE