Stasera ad Altomonte “Mogol racconta Mogol – Da Lucio Battisti ad oggi”

Al Festival Euromediterraneo di Altomonte arriva la Storia della musica italiana. Stasera al Teatro Belluscio alle 21.30, con ingresso gratuito, lo spettacolo teatrale-musicale “Mogol racconta Mogol – Da Lucio Battisti ad oggi”

ALTOMONTE (CS) – Le storie del grande autore saranno accompagnate da Monia Angeli alla voce e Stefano Nanni al pianoforte. Una serata d’onore per Mogol che il commissario prefettizio al Comune di Altomonte Eufemia Tarsia e il direttore artistico del Festival Euromediterraneo di Altomonte Antonio Blandi hanno voluto fortemente offrire ad Altomonte e a tutti gli appasionati della buona musica per questa trentunesima edizione che ha per tema i “Paesaggi culturali”.

“Mogol racconta Mogol” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Belluscio di Altomonte stasera 19 agosto con canzoni, racconti ed emozioni da Lucio Battisti ad oggi ripercorrendo la grande carriera del paroliere. Una narrazione appassionata del grande Giulio Mogol, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo, eseguite da Monia Angeli con l’accompagnamento al pianoforte da parte di Stefano Nanni. Sarà lo stesso Mogol a presentare i più grandi successi dello storico sodalizio musicale.

Nel repertorio brani quali “Mi ritorni in mente”, oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali “Anche per te”, “La canzone del sole”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “29 settembre”, “Emozioni”, “Io vivrò”, “Mi ritorni in mente”, “Con il nastro rosa”, “Sì, viaggiare”, “Insieme a te sto bene”, “La collina dei ciliegi” e “Pensieri e parole”. Mogol racconterà aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana.

Prossimo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte sarà mercoledì prossimo 22 agosto, sempre al Teatro Belluscio e sempre alle 21.30, con Gene Gnocchi in “Sconcerto Rock”.