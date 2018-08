Area Sanremo Tour, nuove date per la fase eliinatoria

Il contest che avvia una selezione seguita dalla Rai, per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, prende il via anche in Calabria con la collaborazione dell’etichetta Roka Produzioni con sede a Tarsia e Corigliano Calabro.

COSENZA – Una grandissima occasione per i nostri giovani di crescere musicalmente percorrendo la strada dell’impegno formativo, del confronto, delle relazioni nelle fasi regionali e interregionali. Agli iscritti vengono offerti corsi di formazione, incontri con personaggi famosi del mondo della musica (nella scorsa edizione furono presenti Andrea Bocelli e Roberto Vecchioni), confronti con “vocal coach” e molte altre occasioni, affinchĂ© l’esperienza non si riduca ad una gara, ma si trasformi in una tappa di un percorso artistico che, emozionando, rimarrĂ nel cuore dei partecipanti. Oggi una tappa di Area Sanremo tour Calabria sarĂ ospitata nell’incantevole location sul mare “Bilbó” a Copanello (CZ), aperta ai concorrenti iscritti e convocati per questa tappa.Domani ad Acquappesa (CS) presso “ Lido Sara – Ristorante Il Capriccio” LocalitĂ Scoglio della Regina. Il 26 Agosto sarĂ la volta del Ristorante “ Il Ritrovo delle Ninfe” localitĂ Zolfara a Rossano (CS), aperta a tutti i concorrenti iscritti e convocati per questa tappa. La ricerca dei nuovi talenti della musica continua anche in Calabria ed a breve verranno rese note le date delle altre tappe delle fasi eliminatorie. La gestione e l’organizzazione nazionale è affidata ad Anteros Produzioni dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.