Dario Brunori arriva allo Joggi Avant Folk che compie 21 anni

La terza e ultima giornata ospiterà l’atteso incontro fra Dario Brunori e Franco Arminio che converseranno sulla loro esperienza dei paesi.

COSENZA – Il pluripremiato cantautore calabrese e il paesologo di Bisaccia si racconteranno fra musica e poesia e incroceranno il loro canto. A seguire il live di Colapesce con il suo “l’Infedele tour”. Proprio il nuovo tour ha confermato Colapesce come uno dei talenti più fulgidi e cristallini della sua generazione. Un autore capace di muoversi tra i generi e gli stili, mettendo comunque sempre al centro di tutto la canzone. Un artista libero che non ama i vincoli e che si diverte a giocare con le forme del pop, ma senza disdegnare soluzioni più sperimentali. L’ultimo album, infatti, può essere inteso come un vero e proprio manifesto del Colapesce pensiero: “Infedele” mostra un musicista in stato di grazia e in grado di mischiare musica colta e leggera, rock e fado portoghese, musica elettronica e free jazz: tutto e il suo contrario.

Il festival compie 21 anni. Anche quest’anno il piccolo centro di Joggi, nel comune di Santa Caterina Albanese, è stato letteralmente invaso da tanta buona musica, ma ancora teatri, incontri, laboratori per bambini, mostre e tanto altro ancora. Il festival organizzato dall’omonima associazione prevede

un cartellone ricco di eventi e come consuetudine anche momenti di conoscenza improntati su temi di attualità . Tutto come al solito rigorosamente ad ingresso gratuito. Per l’occasione è attiva per il sesto anno consecutivo anche la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzionidalbasso.com;

Il tema dell’edizione 2018 è interamente dedicato ai bambini e all’infanzia. A partire dalla tragedia che ormai da anni interessa il nostro Mediterraneo che vede proprio i bambini prime vittime di queste catastrofi, al riemergere di nuovi confini e muri capaci ancora oggi di separare e imprigionare proprio i più piccoli e poi ancora le nuove povertà , le rinunce alle cure e le problematiche abitative, sino ad arrivare in un paese come il nostro all’incapacità di una classe politica di confermare persino provvedimenti come lo ius soli.  ‘Nessuno escluso’ vuole essere il grido che parte dalla piazza di Joggi per tenere sempre viva l’attenzione sui bambini e sul loro diritto alla felicità . Durante i tre gg del festival saranno vari gli appuntamenti dedicati proprio ai bambini, con incontri, immagini e testimonianze che vedono al centro le diverse problematiche che affrontano oggi i bambini, soprattutto quelli migranti. E parlando di bambini il festival non può non ricordare Paola Scialis, artista calabrese scomparsa di recente, sempre vicina ai bambini. verso cui ha avuto un’attenzione speciale per tutta la sua carriera. L’edizione 2018 è dedicata a lei alla passione e all’amore che ha sempre messo nei suoi progetti dal teatro di figura alle marionette, dalle residenze creative ai progetti che interessano i luoghi della nostra regione e non solo.